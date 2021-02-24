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王婉諭：跟國民黨談居住正義　根本請鬼抓藥單！

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨「願景台灣2030」論壇24日登場，聚焦居住正義、低薪等議題。國民黨主席江啟臣、民眾黨主席兼台北市長柯文哲首度同台，被解讀「藍白合作」起手式。對此，時代力量立委王婉諭指出，江啟臣為了在野大團結的形象，邀時代力量出席，但時代力量拒絕，因為跟國民黨談居住正義，根本是請鬼抓藥單！

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

王婉諭表示，今天在論壇上，柯文哲直接點名江啟臣，表示「你們立法院要去解決空屋稅、囤房稅等問題，稅不解決是沒有用的」，果不其然，江啟臣發言時推託表示，「囤房稅等的討論，屬於整體稅制改革，應該公平合理；大家都知道中華民國萬萬稅，年輕人也繳了很多稅，但繳來的稅如何被使用，至今未徹底檢討，這才是關鍵。」

▲國民黨主席江啟臣出席「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

王婉諭認為，江啟臣這樣的回應，根本牛頭不對馬嘴，完全在迴避問題，不僅沒承諾是否推動囤房稅，甚至將話題扯到税要如何使用，且也完全證實，國民黨只是將居住正義視為炒作政治聲量的工具，不是真的在意台灣所面對的居住困境。

王婉諭指出，2018年新北市議會調降建商囤房稅率時，由國民黨的議員提案，且經半數議員聯署後修正通過，在建商的龐大利益和居住問題當中，國民黨已多次用行動證明永遠選擇站在建商那一邊。

▲台北市長柯文哲、國民黨主席江啟臣同台「願景台灣2030」論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲、江啟臣同台被視為藍白合作起手式。（圖／記者林敬旻攝）

王婉諭說，時代力量當然希望有更多人針對居住議題進行合作和討論，但國民黨這樣說一套做一套的政黨，回頭告訴大家關心居住正義，「年已經過完了，黃鼠狼就不用給雞拜年了」。

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