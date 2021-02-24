對情人說不出我愛你？「這樣說」讓兩人更緊密、更甜蜜

▲覺得說「我愛你」很彆扭嗎？其實你可以從感謝的話開始。（示意圖／CFP）

文／《別再說都是為我好》

懷祖的情緒類型是聽覺型，個性細膩敏感，而且很體貼，一直很喜歡身體上的接觸，常常一回家就想給太太亞欣一個擁抱，亞欣卻對懷祖老是喜歡摟摟抱抱的習慣很反感，總是能閃則閃，有時難免讓懷祖覺得亞欣拒人於千里之外。

在了解懷祖的「愛之語」是「身體接觸」之後，亞欣才意識到原來懷祖是用肢體接觸來表達愛。對於自己在懷祖表達愛意時的冷淡反應，亞欣雖然覺得抱歉，但又納悶，難道只有摟摟抱抱才能傳遞愛人的心情嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

最近亞欣看了《刻意練習》一書，教人有意識地去特意練習某些事物或能力。亞欣一方面覺得自己也許應該為了懷祖多多練習身體接觸，但另一方面，亞欣也不免懷疑如果刻意練習身體接觸，算不算是一種別有目的的行動，而不是發自內心真正對懷祖的愛，好像不是自己真正的心意。

思緒在腦海裡反覆來回，讓亞欣真不知道該怎麼做才對。其實亞欣從小就不喜歡跟人有太多肢體接觸。小學、中學時，小女生常會一起手牽手去玩，或是談話時很自然地勾肩搭背，但亞欣從來就不喜歡這樣，總是習慣和他人的身體保持一定距離。

對亞欣來說，比起身體接觸，她更喜歡的愛之語，是伴侶用正向的語言肯定她、鼓勵她。但即使如此，亞欣也很少主動對懷祖說什麼甜言蜜語或是好聽話，她總覺得那些太過甜膩的言語，說起來太肉麻，讓人感覺尷尬又噁心，如果真要表達愛意，或許不一定要說出來，對方應該也能感受得到吧！

每個人適合的、能接收到的愛之語不盡相同，亞欣擔心刻意練習對方喜歡的愛之語，是不是勉強自己去做不喜歡的事，好像不能算是發自內心的自然情感，其實是沒必要的。她認為，如果要表達愛意，就要用對方能夠理解接受的方式，否則說得再多、做得再多，對方收不到，都是無效的溝通。就像我們的母語是中文，第二語言才是英文，但如果遇到一個只會講英文的人，就只能勉強自己用英文去溝通，不然就只能雞同鴨講了！

對方的語言去表達愛，這樣的起心動念正是因為愛著對方，希望能夠好好傳達自己的心意；反之，我們也會希望對方用我們喜歡的愛之語來表達對我們的愛意，不是嗎？亞欣可以練習告訴自己：「我願意去愛、願意去擁抱先生，我想讓先生知道我真的很在乎他、很愛他。」

雖然聽覺型的人喜歡正面肯定的言語，但未必只有甜言蜜語才能傳達愛意。正面肯定的話可以透過說出一個事實，告訴對方他做了什麼讓自己很高興的事，這也是一種愛之語。例如，那天懷祖開亞欣的車出去買東西，看到車子的油已經快用完了，懷祖知道亞欣常粗心大意忘記加油，所以特意繞路去加油站把油加滿；隔天一早，亞欣上班快遲到了，又擔心車子沒油，結果上車看到油箱已經被加滿了，她知道是懷祖貼心幫忙，所以用LINE傳訊給他：「謝謝你幫我把車子的油加滿！」然後還難得地附上一個「love you」的貼圖。懷祖一看到，馬上回一句「我也愛你」。亞欣知道懷祖看到貼圖很高興，也開始理解，好聽的話不一定都要肉麻兮兮，也可以簡單明瞭。

其實很多人都不太擅長說好聽的話。華人文化鮮少鼓勵大家把愛意說出來，好像覺得愛用說的，就會顯得有些矯情，但其實很多甜言蜜語都是從感謝的話語開始。每個人都需要被肯定，說出謝意，就是表達愛意的一種方式，人和人之間的感情流動，可以從這裡開始。

如果你是聽覺型的人，不妨試著把自己想聽的話直接告訴伴侶，讓對方知道你的需求，反而能更有效地讓彼此的感情流動。

當然，也有些人的愛之語不是用語言傳達，這時可以去觀察另一半喜歡的愛之語是什麼，看看對方是用什麼方式來表達他／她的愛意。還有，也多加覺察當自己用什麼方式表達時，對方的回應會很開心、很強烈，那往往就代表伴侶接收到我們想傳遞的情感，並且也樂在其中，日後就可以經常用這種方式向對方表達愛意。

★本文經圓神出版授權，摘自《別再說都是為我好》。