異性緣超好的4星座！不靠臉吃飯就夠吸引人　專屬人格魅力愈相處愈愛　

▲有的人外型普通，卻能靠著自身氣質讓異性產生心動的感覺，不知不覺就想靠他更近。（圖/取自免費圖庫pakutaso.com）

記者張芳瑜／綜合報導

身邊是否有些人明明不是大美女、大帥哥，但卻特別受歡迎、追求者不斷？他們不靠外表，光是憑自身氣質就讓人心動、產生好感，不自覺地想更接近、了解他們。《星座好朋友》整理出12星座中最容易有這樣特質的4個星座，一起來看看上榜的有誰。



巨蟹座

人格特質真誠溫暖的巨蟹座，只要被他們當成朋友，就能得到他們全心全意的關懷和照顧，花時間陪伴、噓寒問暖；而且巨蟹座超貼心，會把對方的事當作是他的事，也會將所有的事情打理好，這種特別為人著想的個性當然會吸引異性關注，久而久之在相處過程中就愛上他。

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水瓶座

水瓶座的人向來是人群中的異類，腦中永遠有許多奇特想法，也正是因為他們的特別，跟水瓶座的人在一起，總是可以吸收各種不同的知識，讓人感覺自己跟著變特別了，也更想深入了解水瓶，這種能為生活一直帶來驚喜火花的個性，就是水瓶座吸引異性的魅力所在。

雙子座

古靈精怪的雙子座，常常是身邊朋友的開心果，因為他們反應很快，講話超有梗，總是能逗樂大家，靠近他們就能得到歡樂正能量，但其實雙子座的人都是報喜不報憂，有什麼辛苦煩惱都會先自我消化解決，不輕易訴苦，愈了解雙子愈心疼他們這樣的個性，激起異性的保護慾，想守護雙子讓他們永保笑容。

天蠍座

通常天蠍座的人不會隨便透露自己的心思，也討厭被別人刺探隱私，因此在外人看來，他們總是保持著一定的神秘感，讓人充滿好奇，也因此讓異性對他們產生征服欲望，想要挑戰看看如何突破天蠍的心房。