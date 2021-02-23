桃園驚爆女殺男命案！酒後互打居下風　她捅男友1刀+酒瓶狂砸　

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女子20日晚間與張姓同居男友酒後發生爭吵進而互毆，其中李女氣憤之餘持水果刀刺向張男腹部1刀，還以酒瓶與水桶攻擊，張男腹部被刺中後倒臥房間地上，李女嚇醒後趕緊報警，桃園警分局趕抵後將張送醫急救，但仍因傷重仍宣告不治，李女臉部與雙手也有受到割傷等傷勢，桃檢偵訊後將李女依殺人罪嫌已向地院聲請羈押獲准。

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵，2人發生互毆，李女持水果刀刺向張腹部，張重傷後倒地送醫急救後仍不治，圖為李女被桃園警分局移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，兇嫌是52歲的李姓女子，20日晚間7時38分許，警方接獲李女報案指稱，當晚與54歲的張姓同居男友酒後因細故爭吵，進而相互打架互毆，李女憤而持水果刀刺向張男腹部1刀，身材較弱小的李女還持酒瓶與水桶等物品持續攻擊。

▲桃園市李姓女子20日晚間在桃園區住處與同居張姓男友酒後爭吵後持水果刀刺死張男，圖為案發現場附近。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張男腹部受創後倒地但仍有意識，李女見闖禍後趕緊打電話報警，桃園警分局景福派出所據報後趕往處理，發現張男腹部血流如注，趕緊找來救護車送醫急救，張男經搶救後仍於晚間9時50分宣告死亡；李女也有臉部腫脹、左右手割傷等傷勢，送醫治療後無大礙。

李女在警訊中坦承酒後2人發生爭吵互毆，情急之下持水果刀刺向張腹部，後來張男還攻擊她，為了自衛才以酒瓶與水桶還擊張男，後來發現張男腹部中刀後不支倒地，但不知道張會死亡，才趕緊打電話報警求助，桃園警分局偵訊後依殺人罪嫌將李女移送桃檢偵辦，檢方複訊後依殺人罪嫌向桃園地院聲押獲准。

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