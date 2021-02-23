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「蝴蝶飛入」異相！中壢彩券行賣出2000萬刮刮樂頭獎　老闆哭了

記者沈繼昌／桃園報導

「天天拜土地公終於等到頭彩了！」台彩公司23日公布春節期間「2000元刮刮樂」其中一張頭彩落在桃園市中壢區頭益發彩券行，業者李小姐掩不住喜悅開心地說，昨天下午有一隻蝴蝶飛入彩券行，久久都未離開，當時雖在忙但認為可能是開大獎的好兆頭，結果今早果然接到台彩公司通知，這是她們開賣以來，首次開出頭彩，也希望幸運中獎者能給他們影印的中獎彩券，讓大家一起分享開頭彩的喜悅。

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩，業者李小姐與店員今天被台彩公司告知後開心不已。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩，業者李小姐與店員今天被台彩公司告知後開心不已。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩。（圖／記者沈繼昌攝）

這家位於中壢區中北路二段的頭益發彩券行，平時生意就很好，但始終與頭彩無緣，業者李小姐指出，今天下午接獲台彩公司告知賣出2000萬元頭彩刮刮樂時，她一度喜極而泣約5分鐘，因為2000萬元是今年春節刮刮樂的頭獎，對於幸運得獎者能有這份好福氣，她非常感動，也開心自己有福氣能賣出這張中獎刮刮樂。

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩，業者李小姐與店員指出去年也曾賣出百萬元刮刮樂大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩，業者李小姐與店員指出去年也曾賣出百萬元刮刮樂大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

李小姐還說，昨天下午有隻蝴蝶飛進彩券行，不斷地飛翔就是沒飛出去，心裡想是不是要開出大獎，果然今天就傳出好消息，很感謝老天爺與土地公，因為「等這天等很久了，過年前天天到土地公拜拜，終於等到頭彩了」。

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩，業者李小姐強調開業以來首次開出頭彩大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市中壢區頭益發彩券行春節期間賣出2000元刮刮樂2000萬元頭彩，業者李小姐強調開業以來首次開出頭彩大獎。（圖／記者沈繼昌攝）

李小姐強調，並不清楚幸運刮中2000萬元是何時賣出的？因為春節期間有很多民眾以集資方式買整本2000元的刮刮樂，但因為疫情關係，不少人都帶回家刮，所以根本不知道是哪位幸運得獎者，但希望中獎者能將中獎彩券影印給他們，讓大家分享中頭彩的喜悅。

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