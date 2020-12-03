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桃園高級農舍藏詐騙機房　2隻狗諜對諜！檢調「黑妹」勝出

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▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍，查獲以陳姓男子為首之跨國電信詐騙集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍，查獲以陳姓男子為首之跨國電信詐騙集團。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警調蒐證月餘，上月底在龍潭區一處豪宅級農舍，查獲以劉姓男子為首的「假公安」電信詐騙集團。檢調指出，陳男以每月6萬元高價租下農舍為機房，向大陸地區民眾以各資遭冒用須接受公安調查為由，進而要求被害人匯款至指定帳戶，再將贓款轉回台灣，短短一個多月粗估已「獲利」數千萬元之譜，陳男等人憂心被查獲，只要發現屋外有動靜就派成員假裝遛狗偵測，調查人員也以遛狗方式突破，順利逮捕陳等12人到案，桃檢複訊後將陳等其中10人聲押，另2人交保，檢警調將持續追查上游成員與幕後金主到案。

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍查獲跨國電信詐騙集團，租用農舍窗戶均以黑布遮住，杜絕外人觀測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍查獲跨國電信詐騙集團，租用農舍窗戶均以黑布遮住，杜絕外人觀測。（圖／記者沈繼昌翻攝）

法務部調查局中機站、桃園市調處會同龍潭、楊梅警分局等單位接獲情資，位於龍潭區福龍路一處高級農舍門窗經常以黑色布幔遮住，鮮少有人員進出，經過月餘蒐證向桃簡報請指揮偵辦，聲請搜索票與拘票後，上月底衝入農舍查獲29歲的陳姓男子等12人到案。

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍，集團發現被偵破後，以榔頭毀滅手機、電腦等企圖掩滅證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍，集團發現被偵破後，以榔頭毀滅手機、電腦等企圖掩滅證據。（圖／記者沈繼昌翻攝）

調查局中機站副主任劉勝育指出，陳男等人大多有跨國詐騙前科，曾出入辛巴威、日本等地詐騙，今年因受新冠肺炎疫情影響無法出國，陳男招攬成員共組詐騙集團，被查獲成員最從19歲至29歲都有，成員必需繳出手機，接受集團控制，甚至還有通緝犯在內。

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍破獲跨國詐騙集團，成員常以柯基犬探勘外界可疑人物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮調查局人員、警方在龍潭區某高級農舍破獲跨國詐騙集團，成員常以柯基犬探勘外界可疑人物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳男從今年10月15日向地主以每月6萬元租用這處高級農舍為機房，成員入住後全被管制，還聘有專人料理三餐，為避免行蹤曝光，四周裝設監視器，窗戶軍裝黑布，發現屋外有動靜，成員會帶著柯基犬假遛狗偵查，調查人員為避免陳男察覺，特地從台中出動1隻土狗「黑妹」在附近蒐證。

▲桃園地檢署指揮調查人員、警方在龍潭區某高級農舍破獲詐騙集團，全靠土狗「黑妹」幫忙破案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮調查人員、警方在龍潭區某高級農舍破獲詐騙集團，全靠土狗「黑妹」幫忙破案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

調查人員衝入農舍後，陳男等人發覺被警方與調查人員突破，立即以榔頭敲破犯案用IPhone手機與電腦企圖湮滅證據，現場查獲12名成員，查扣手機、電腦、電話卡、監視器、現金等證物，陳男還在屋內供奉財神。

▲桃園地檢署指揮調查局、警方在龍潭區某高級農舍，查扣手機、電腦、現金、榔頭等犯案工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園地檢署指揮調查局、警方在龍潭區某高級農舍，查扣手機、電腦、現金、榔頭等犯案工具。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警調偵訊陳男等12人後，依詐欺等罪嫌移送桃檢偵辦，桃檢複訊後將其中涉案情節較重10人聲押、2人獲交保，檢警調將持續追查詐騙集團上游與幕後金主等人到案。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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