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問關鍵案情就裝瘋！ 孽子弒母砍頭獲判無罪　逮人警怒斥：台灣沒死刑了

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▲天理何在？男子弒母斷頭竟判無罪

▲逆子梁崇銘弒母斷頭案發後，中壢員警逮捕梁男。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區於2018年發生逆子梁崇銘弒母斷頭案，檢方以「泯滅人性」請法官處以死刑。未料，高院以因鑑定為吸毒後急性發作，梁男不但躲過死刑，甚至判決無罪，引發各界譁然！案發當天逮捕梁某的中壢員警獲悉，怒斥「如此泯滅人性弒母案，竟獲判無罪，那以後台灣真的沒有死刑了！」

梁崇銘於2018年10月17日下午6時15分許，在桃園市中壢區陸光六街一棟大樓住處，因與其卓姓母親（66歲）發生衝突，竟至廚房持菜刀追砍母親，並猛力朝母親頭部、雙臂及身體多處揮砍37刀，刀刀見骨，並在卓母因失血過多氣絕身亡後，砍下其頭顱及左手腕，並將頭顱朝連接廚房的後陽台外拋丟，左手腕則留在房間內。

同日晚間7時許，警方據報破門而入後，發現卓母已慘死屋內而當場查獲，並扣得行兇所用之菜刀及開山刀。當天逮捕梁男的員警回想，警方到場時梁男還與警方對峙，後來破門才束手就擒。被捕後狡猾的梁男一度聲稱有喝酒、吸食安非他命，然從其臉色、神情與精神狀況研判，都不符合飲酒或吸毒特徵。

員警回憶表示，梁男被捕帶回警局時，眼神十分清澈，根本沒有喝酒或吸毒！訊問時對答詳細，且一問到關鍵案情，就立即裝瘋賣傻。「或許家屬因他為獨子求情法官留後，而未判死刑？」員警慨嘆，但該負的刑責還是要負，否則日後回歸社會生活，恐怕也是治安問題之一。

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