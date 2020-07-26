「他一直踢水用到我的臉」桃園男將男童往「水裡壓」...警方送辦了！

▲中壢區某游泳池內發生男子泳池戲水和男童起糾紛，竟將男童往「水裡壓」情事。（圖／吳姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示25日在泳池兒童區看見一名戴著眼鏡的男子掐著小孩的脖子不斷大喊「誰的小孩？」隨後將孩子的頭往「水裡壓」情事，中壢警分局依法受理並通知雙方到案說明，因雙方皆提出告訴，警方26日函送桃園地檢署偵辦並呼籲，民眾發生衝突，應理性溝通，並注意本身及他人安全。

中壢警分局表示，該案係於25日17時40分許，發生在中壢區某游泳池內，1名男童與陳姓男子因發生戲水糾紛，而互有肢體衝突情事。該起事件被女網友在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示她25日在泳池兒童區看見一名戴著眼鏡的男子掐著小孩的脖子不斷大喊「誰的小孩？」隨後將孩子的頭往水裡壓，直到有民眾看不下去出面阻止，才救了孩子一命。

「他一直踢水用到我臉，跟他講了還一直踢水！」眼鏡男氣到不行，直接對著圍觀的人怒吼。隨後，看不下去的正義人士才出面，立刻上前拉開孩子，跟眼鏡男理論。原PO表示，她看到眼鏡男吵完走向妻兒身邊，讓她瞬間傻眼，「自己的妻小就在旁邊，竟然對別人的孩子做出如此過份的事情」，況且泳池很吵，在水中遊玩的孩子根本聽不到別人的話，「你被水濺到臉，是不會換位子坐嗎？」

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