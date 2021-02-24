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網購特搜鬧元宵！IG打卡必曬麻將湯圓　招財貓、哞牛造型可愛到捨不得吃

網購熱門湯圓推薦（圖／業者提供）

▲市售湯圓不只口味選擇多，更用創意造型捉住消費者的目光。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

元宵節吃湯圓，長青熱賣的鹹湯圓、芝麻湯圓等，向來是普遍消費者吃起來最習慣、最愛的口味，現在也有很多好吃、好看又超好拍的創意湯圓，或是味道新奇的特色湯圓，吃起來一點也不單調，特別適合給樂於嘗試新口味的人來挑戰。以下特搜網購通路的熱門推薦，一起吃甜甜好過年。

湯圓口味怎麼挑，不妨從熱銷榜下手，根據東森購物網熱賣湯圓排行榜TOP 3，推薦必吃「老爸ㄟ廚房」內埔老街手工古法客家鹹湯圓、「九如商號」花生湯圓、「上野物產」香甜紅地瓜水滴湯圓，另外也有跟上潮流的特殊口味，像是黑糖珍珠配上牛奶香的「黑糖珍奶湯圓」以及傳統結合創新的「堅果芝麻湯圓」，吃在嘴裡甜而不膩，入口充滿新奇感。

網購熱門湯圓推薦（圖／業者提供）

▲外皮軟糯有嚼勁，芋頭香甜搭配地瓜香的香甜紅地瓜水滴湯圓。（圖／翻攝自東森購物網）

網購熱門湯圓推薦（圖／業者提供）

網購熱門湯圓推薦（圖／業者提供）

▲獨具特色口味的堅果芝麻湯圓、黑糖珍奶湯圓。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物元宵湯圓大賞集結多種口味與創意造型的湯圓，其中像是做成招財牛、招財貓、柿子、鳳梨、草莓的牛年湯圓組，每一顆可愛又療癒，或是拍照打卡必曬的麻將湯圓，讓你平時不只摸好牌，還能真的吃到好牌，而這幾款湯圓一端出來，除了立刻擄獲大小朋友的心，更會讓人捨不得吃下肚。

網購熱門湯圓推薦（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲招財金牛、招財貓等造型湯圓。（（圖／翻攝自蝦皮購物）

另外，新加坡知名品牌「Tee Yih Jia第一家」今年元宵來台開賣，主推奶黃流沙、椰糖椰絲兩種口味，南洋風餡料採用了白椰子絲搭配椰糖製作而成的椰糖椰絲，其中特殊的椰糖取自椰子花的汁液，口感獨特，在愛合購各限量200盒供搶購，喜歡嚐鮮的人想試試看的話，手腳要快。

網購熱門湯圓推薦（圖／業者提供）

▲「Tee Yih Jia第一家」椰糖椰絲湯圓。（圖／愛合購提供）

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