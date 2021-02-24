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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

焦糖哥哥選台北市議員！未來選區曝光　一動作從政可能性高

圖、文／鏡週刊

從兒童台發跡的陳嘉行（焦糖）政治立場鮮明，而且積極參與相關活動，也是少數敢大聊時事的藝人之一；近來在政治圈陸續已有消息走漏，焦糖被政黨鎖定，要推他出來當「網紅刺客」，準備投身2022年台北市議員選舉，加上傳他想將目前經營的越式餐廳頂讓，於是專心從藝人轉行從政的可能性越來越高。 

兒童台出身的焦糖（右），傳被鎖定為「網紅刺客」，有機會代表政黨參選議員。

▲兒童台出身的焦糖（右），傳被鎖定為「網紅刺客」，有機會代表政黨參選議員。（圖／鏡週刊提供，下同） 

焦糖認為自己不支持特定政黨，但有欣賞的政治人物，也死忠支持總統蔡英文。（翻攝自焦糖陳嘉行臉書）

陳嘉行（焦糖）從兒童台哥哥的工作退役之後，在演藝圈幾乎沒作品，反倒靠著在臉書發表時事評論，成功轉型為網路名嘴，粉絲團就有15萬人追蹤，據了解，焦糖已被政黨鎖定，受邀參選2022年台北市士林、北投區議員，安排讓他當「網紅刺客」，成為明年九合一選舉的亮點之一。

焦糖和綠營關係友好，幾乎和綠營大咖都有見過面。左為高雄市長陳其邁。（翻攝自焦糖陳嘉行臉書）

焦糖（左）具有藝人的知名度，2020年大選他熱心到中南部幫支持的候選人掃街拜票。右為台中立委陳柏惟。（翻攝自陳嘉行IG）

其實，過去幾次選舉，都有焦糖要參選的傳聞，尤其他積極與大咖政治人物合照，甚至跟跑行程，勤勞發文煞費不少苦心，但最後都只聞樓梯響，不見人參選。不過根據知情人士透露，焦糖這一次顯得相當心動，因為該黨的說服和力挺，讓他覺得當選機率頗高，於是焦糖已有破釜沉舟的決心，要處理掉店面，專心鋪排自己的從政之路。

焦糖（左）網紅的聲量，也有助於幫政治人物曝光。右為台南市長黃偉哲。（翻攝自焦糖陳嘉行臉書）

而且不單單只有焦糖一人，目前檯面上有幾位聲量大的網紅，也都遭到政黨看中，其中就包含近來因社會事件頻頻登上版面的女星和男性網紅，屆時到了2022年選舉，「網紅刺客」或許會如同遍地開花一般，成為自帶流量的焦點候選人。

去年選舉時，焦糖（右）曾陪賴品妤（左）掃街拜票，對於政治相當投入。（翻攝自陳嘉行IG）

對於參選2022年台北市議員的傳聞，焦糖回應：「一直以來都有人來問，但選舉的事情沒有規劃，目前以學校課業為重，希望能順利畢業。」


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