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老家失竊物「物歸原主」　周媽媽現身強調「子瑜原諒那個姐姐」

記者黃子倩／高雄報導

南韓女團TWICE成員周子瑜台南老家失竊，62張簽名照、11張專輯還有2本簽名寫真書等物，全都被28歲的汪姓女清潔員偷走、PO網販售，高雄刑大接獲周子瑜媽媽報案，逮到汪女並追回失竊物，周媽媽23日現身刑大將失物領回，親口證實「周子瑜已經原諒這位姐姐」。

▲▼周子瑜媽媽今赴刑大取回失竊物 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲周子瑜媽媽今赴刑大取回家中失竊物。（圖／記者黃子倩翻攝）

周媽媽表示：「這起案件已經結案， 我要將丟失的東西領回，就是一切圓滿，要拿走的東西就是所謂的專輯還有照片，目前看東西都確實有找回來，我們很感謝警方幫我完整的找回來，（子瑜）也知道這件事，她也覺得台灣警方的辦事效率很好，因為嫌犯是年輕的姐姐，所以子瑜也願意原諒她。」

另外周媽媽強調，這名汪姓女清潔員事後有傳訊息表達歉意，裡面多次提到對不起，希望能原諒她無知的行為！對此，周媽媽也有回覆，寫道「願意再給她機會」，並在簡訊中提到希望汪女未來能用「正能量」幫助自己，期許汪女的未來能更好，但由於汪女犯下竊案，仍須為自己的行為負責，但如果日後開庭有機會的話，周媽媽不排除幫汪女說話，求請法官從輕量刑。 

▲▼周子瑜家失竊。（圖／記者黃子倩攝）

▲汪姓女清潔員利用職務之便偷走周子瑜簽名照等物品上網販售。（圖／記者黃子倩攝）

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