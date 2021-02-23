　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

強硬面對高雄興達港汙染源　台南藍軍要黃偉哲硬起來開空污會報

▲台南市議會國民黨團23日要求台南市政府比照道安會報，拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示和防治之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團23日要求台南市政府比照道安會報，拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示和防治之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

霧霾問題再度因61快速道路連環死亡車禍引起關注，台南市議會國民黨團23日要求台南市政府比照道安會報，拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示和防治之道，並師法台中市政府，強硬面對高雄興達港的汙染。

此外，因空汙跟肺腺癌的直接關係，不顧地方鄉親抗爭，台南山上區森霸燃氣機組已取得執照，台南市政府將如何管理這汙染源，國民黨團要求市府給答案。

「肺腺癌+大車禍……空汙惹的禍？」記者會在市議會小簡報室登場，國民黨團書記長李中岑，議員王家貞、許至椿、盧崑福和洪玉鳳，邀請交通局主秘謝惠雄、衛生局共同面對這重大的健康安全議題。

李中岑指出，黨團多年來持續透過記者會和質詢，關切空氣品質惡化傷民健康的問題，沒想到春節還沒過完，61快速道路因為霧霾視線不良，發生連環車禍還造成二死八傷，讓人非常痛心，希望這起悲劇能讓台南市府相關局處超前部署，正視霧霾可能成為冬天和春天，上班族、學生和晨運老人家的隱形殺手，不是插個旗子示警就能解決問題。

王家貞拿著過年這段期間空汙嚴重手板說，她長期關心空汙，卻不見改善，過年西半部空汙亮紅燈，難道民眾要天天帶著二層口罩，一層防新冠病毒，一層防空汙嗎？政府為何無作為無法讓民眾呼吸到新鮮空氣？看著肺腺癌死忙病例一直增加，衛生局有針對空汙和肺腺癌進行研究嗎？交通局在重要路段有設置霧霾偵測器嗎？環保局的稽查到底見不見效？她將提案要求市府提高層級召開空汙會報。

許至椿表示，市府各局處依定要各盡其職，加強預防和處理空汙相關問題，在空屋的大環境下，能做些甚麼，要做些麼，真的需要跨局處共同聯繫，若需要設備和人力，議會會全力支持，首長更應該在中央會議中建議中央政府進行跨部會處理空汙問題。

▲台南市議會國民黨團23日要求台南市政府比照道安會報，拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示和防治之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

盧崑福則怒問台南市政府，空氣品質有改善嗎？居然發新聞稿騙市民，看看他拍的照片，背景安平是一片霧茫茫甚麼也看不清，空氣是維持人生命的基本元素，但台南市府卻不敢硬起來學台中市府針對高雄興達港汙染源開罰，民進黨是嫌他們的票太多嗎？
洪玉鳳則嚴正要求台南市府正視，剛剛核發執照的山上區森霸天然氣機組擴建汙染問題，森霸電廠第一期氮氧化物汙染已非常嚴重，現在擴建的第二期，居然能在地方鄉親抗爭下通過環評，取得執照，自己的鬍子都沒刮，怎敢對其他縣市汙染源開罰？

交通局主秘謝惠雄說明，中央在半年內會在61彰化到台南路段設置6支濃霧偵測器。警察局交通大隊組長趙昭樹也說明，61快速道路台南路段超速嚴重，去年一整年，取締件數高達3200件。環保局技正朱玫瑰則請市民前看看環保局和市府網站的空氣品質預報，環保局空品稽查是24小時輪值，今年1月已查獲55件違法排放事件，罰金256萬元。

書記長李中岑強調，請台南市政府嚴正面對嚴重空氣汙染問題，不要讓台南鄉親成為人體濾淨器，請市府即刻升高層級成立空氣品質會報，比照道安會報，全心為市民健康安全把關！

獨家微生態科技，保濕澎潤
 

ET快訊
經歷塞國10保全禁閉24小時　台灣「夜市球王」安全抵台
快訊／台南安平兇殺案主嫌逃亡7日主動投案！
提一整桶「10元硬幣」！到銀行換鈔遭拒　他傻眼
下波冷空氣時間曝光！　「溫度下滑、雨更多」
換iPhone 12 Pro Max後悔！她淚吐1問題「好懷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮送餐關懷弱老！10年送出231萬個便當　挹注經費1億5千萬

強硬面對高雄興達港汙染源　台南藍軍要黃偉哲硬起來開空污會報

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

花蓮送餐關懷弱老！10年送出231萬個便當　挹注經費1億5千萬

強硬面對高雄興達港汙染源　台南藍軍要黃偉哲硬起來開空污會報

高峰非營利幼兒園啟用　院長蘇貞昌與市長林智堅同見證

雲林「焚化再生粒料」施作做基礎道路　環保又安全

六堆300迎丁慶元宵　佳冬千山公侯宮迎新丁

合歡山森林火警燒逾12hrs　直昇機＋消防隊＋公路灑水車全動員

布袋戲精采叫賣！雲林家扶兒「掌」握人生　籌措無窮世代助學金　

這次沒卡關！彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查　

恆春洋蔥進入採收期　蘇清泉走訪葱農合作社

斗六市公所財產申報抽籤　市長扮財神爺「抽錢母」

花蓮送餐關懷弱老！10年送出231萬個便當　挹注經費1億5千萬

「夜市球王」曾俊欣遭賽國關禁閉　土耳其駐處已協助返台

經歷塞國10保全禁閉24小時　曾俊欣終安全回國！爸接機報平安

「金東希媽打來跟我媽道歉」被害人稱：小五被他威脅殺害！

《辣妹過招》校草手滑！IG驚見露鳥照　網友看呆：比美國隊長驚人

三星承諾Galaxy產品有4年更新保證！　快來查你的機型是否適用

台南安平兇殺案主嫌逃亡7日主動投案！　警方明日偵訊

罔腰爆懷孕》玩「假稱懷孕」梗好笑？醫生痛批罔腰消費跨性別、「鬼扯」

李敖之子自稱假統照妖鏡：只有民進黨蠻橫「才治得了共產黨流氓」

少年口塞毛巾、皮帶綁手倒地…全因「懶得工作」自導自演！

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

地方熱門新聞

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

桃園分署123聯合拍賣會　3/2登場

桃園豬有標章　議員批無助分辨萊豬

桃園3/1起　解除部桃相關防疫限制

中博高架橋拆除期縮短為9天

追求人魚線馬甲線　營養師傳授增肌3重點

桃新增「八德-捷運高鐵桃園站」公車路線

桃園捷運綠線施工　蘆興街改單行道通行

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

台南市議會開放民眾免費拿取盆花

桃園信鴿協會大北區分會　捐贈救護車

紫南宮平安丁酒防疫　萬人辦桌改排隊領料理包

違反居家檢疫罰鍰10萬元拒繳強扣存款

彰化市鐵路高架化建設　20年首次進入國發會審查

更多熱門

相關新聞

王建民的家輸了！台南豪宅王是它　每坪36.6萬破全市紀錄

王建民的家輸了！台南豪宅王是它　每坪36.6萬破全市紀錄

台南房市熱度高，就連豪宅市場也有動起來的跡象。去年就出現兩度刷新近4年豪宅最高總價紀錄，並形成「尚暘天聚」、「耘非凡」2個社區互尬的狀況。最後「尚暘天聚」以1筆總價近7000萬元的交易，不論單價或總價都擠下「耘非凡」，登上2020年台南豪宅王寶座。

台南混凝土撞死單車騎士！疑轉彎內輪差奪命

台南混凝土撞死單車騎士！疑轉彎內輪差奪命

中山路到處有！高雄這區中山路生活機能爆棚　1字頭房價接地氣

中山路到處有！高雄這區中山路生活機能爆棚　1字頭房價接地氣

罔腰懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫推論：早就拿了

罔腰懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫推論：早就拿了

即／罔腰曬媽媽手冊！高雄衛生局追查新進度

即／罔腰曬媽媽手冊！高雄衛生局追查新進度

關鍵字：

高雄興達港汙染源台南藍軍黃偉哲空污會報

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「112字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

劉詩詩陪吳奇隆回台過年！網怒譙：冷血

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面