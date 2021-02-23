強硬面對高雄興達港汙染源　台南藍軍要黃偉哲硬起來開空污會報

▲台南市議會國民黨團23日要求台南市政府比照道安會報，拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示和防治之道。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

霧霾問題再度因61快速道路連環死亡車禍引起關注，台南市議會國民黨團23日要求台南市政府比照道安會報，拉高層級每個月針對空汙品質開會因應，全面啟動霧霾警示和防治之道，並師法台中市政府，強硬面對高雄興達港的汙染。

此外，因空汙跟肺腺癌的直接關係，不顧地方鄉親抗爭，台南山上區森霸燃氣機組已取得執照，台南市政府將如何管理這汙染源，國民黨團要求市府給答案。

「肺腺癌+大車禍……空汙惹的禍？」記者會在市議會小簡報室登場，國民黨團書記長李中岑，議員王家貞、許至椿、盧崑福和洪玉鳳，邀請交通局主秘謝惠雄、衛生局共同面對這重大的健康安全議題。

李中岑指出，黨團多年來持續透過記者會和質詢，關切空氣品質惡化傷民健康的問題，沒想到春節還沒過完，61快速道路因為霧霾視線不良，發生連環車禍還造成二死八傷，讓人非常痛心，希望這起悲劇能讓台南市府相關局處超前部署，正視霧霾可能成為冬天和春天，上班族、學生和晨運老人家的隱形殺手，不是插個旗子示警就能解決問題。

王家貞拿著過年這段期間空汙嚴重手板說，她長期關心空汙，卻不見改善，過年西半部空汙亮紅燈，難道民眾要天天帶著二層口罩，一層防新冠病毒，一層防空汙嗎？政府為何無作為無法讓民眾呼吸到新鮮空氣？看著肺腺癌死忙病例一直增加，衛生局有針對空汙和肺腺癌進行研究嗎？交通局在重要路段有設置霧霾偵測器嗎？環保局的稽查到底見不見效？她將提案要求市府提高層級召開空汙會報。

許至椿表示，市府各局處依定要各盡其職，加強預防和處理空汙相關問題，在空屋的大環境下，能做些甚麼，要做些麼，真的需要跨局處共同聯繫，若需要設備和人力，議會會全力支持，首長更應該在中央會議中建議中央政府進行跨部會處理空汙問題。

盧崑福則怒問台南市政府，空氣品質有改善嗎？居然發新聞稿騙市民，看看他拍的照片，背景安平是一片霧茫茫甚麼也看不清，空氣是維持人生命的基本元素，但台南市府卻不敢硬起來學台中市府針對高雄興達港汙染源開罰，民進黨是嫌他們的票太多嗎？

洪玉鳳則嚴正要求台南市府正視，剛剛核發執照的山上區森霸天然氣機組擴建汙染問題，森霸電廠第一期氮氧化物汙染已非常嚴重，現在擴建的第二期，居然能在地方鄉親抗爭下通過環評，取得執照，自己的鬍子都沒刮，怎敢對其他縣市汙染源開罰？

交通局主秘謝惠雄說明，中央在半年內會在61彰化到台南路段設置6支濃霧偵測器。警察局交通大隊組長趙昭樹也說明，61快速道路台南路段超速嚴重，去年一整年，取締件數高達3200件。環保局技正朱玫瑰則請市民前看看環保局和市府網站的空氣品質預報，環保局空品稽查是24小時輪值，今年1月已查獲55件違法排放事件，罰金256萬元。

書記長李中岑強調，請台南市政府嚴正面對嚴重空氣汙染問題，不要讓台南鄉親成為人體濾淨器，請市府即刻升高層級成立空氣品質會報，比照道安會報，全心為市民健康安全把關！

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