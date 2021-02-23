代課老師薪水遭「留停老師」佔便宜　范雲籲教育部修法根除陋習

▲范雲。（資料照／記者黃國霖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

由於新冠肺炎疫情影響，中小學生延後開學。不過有代課老師在臉書表示，原本請育嬰假的的老師得知延後開學5天，就向校方申請復職，只為領薪水，但她卻必須繳回溢發的薪資。對此，民進黨立委范雲要求教育部應確實把關，不要濫用留停制度，以保障代理教師權益。

范雲指出，這名代理教師權益被不當對待，而請育嬰留職停薪的正式老師，濫用留停制度，開學期間請假、寒暑假就復職領薪水、一開學又請假，得知教育部宣布這學期因疫情延後開學時，還立刻申請延長寒假復職期間，以多領5天不用工作的薪資，結果讓代理老師雖然在寒暑假中為下學期學生辛苦備課，卻完全沒有薪水，校方還要跟代理老師要求，繳回這5天原本已發出的薪資，且事前毫無通知。

范雲說，從2013年有制定辦法開始，「留職停薪應以學期為單位」已是教育界眾所皆知的「根本原則」；2016年修法目標也很明確，一方面要學校確實把關，不要再讓此陋習延續，後續也多次發函給所有縣市教育局和學校，重申應盡力避免陋習，不要再造成外界觀感不佳及誤解，但仍有學校卻依然故我。

對於這樣的留停制度，范雲要求教育部應進一步解決問題。第一、應對部分正式教師「留停自助餐」的情形進行分析調查，了解到底有哪些縣市及學校仍不把關，放讓陋習持續，並確實督導改善。

第二、立刻研擬修正「教育人員留職停薪辦法」第5條，遇到已於寒暑假復職又以同樣原因申請留職停薪的狀況，學校「應」組成諮詢小組、並納入熟悉《性別工作平等法》的專家學者或主管的勞動機關代表，而不是停留在現行法規的「必要時得」組成，藉此減少各方爭議及誤解。

第三、立刻研擬修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明訂聘期如有變動，應於10日前告知代理教師，以保障代理教師的權益。

范雲強調，代理教師權益保障不足的問題存在已久，這真的需要教育界整體勞動思維的改變。對於許多代理教師所遇到，每年都必須為工作及續聘煩惱，以及無法取得完整全年度聘期及薪資的問題（名義上聘任一年但實際上薪資及聘期只有9-11個月），都已在去年提出預算案，會持續監督教育部改善。