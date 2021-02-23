柯文哲答應上趙少康專訪　北市府證實：選擇議題合作「不會分顏色」





▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲24日參加「願景台灣2030論壇」，不過無獨有偶，另一名國民黨主席擬參選人趙少康也早在1個月前，就邀請柯文哲參加節目專訪。台北市政府副發言人魏佑任23日證實此事，表示正在評估專訪內容；至於有無所謂藍白合作？魏佑任否認此事，強調只是選擇議題合作，不會分顏色。

江啟臣22日被爆邀請柯文哲出席「願景台灣2030論壇」，讓「藍白合作」再度備受討論，加上國民黨主席將於7月改選，使話題不斷延燒。

就在柯文哲22日被傳出，另一名國民黨主席擬參選人趙少康有邀請他上節目《少康戰情室》時，趙少康23日也於受訪時坦承，《少康戰情室》製作人曾知會他，有邀請柯文哲上節目，不過起碼一個月前講的，「有計畫要邀請柯文哲，是不是這禮拜，我要查一下，我真的沒有記清楚哪一天」，而柯文哲已答應上節目了。

針對趙少康邀約專訪，台北市政府副發言人魏佑任23日表示，趙少康的專訪大約是在1個月前與市府做聯繫，除了柯文哲因市政公務繁忙之外，專訪內容也有在做評估，但只要是有能多宣傳或分享市政，「我們當然都很樂意。」且不論是趙少康的專訪，或是各個媒體的邀約，「我們都會盡力去安排。」

被問到這是否為「藍白合作」後續動作？魏佑任說，倒也沒有所謂的藍白合，是選擇在議題上做合作，就像市政合作也不會去看執政縣市的政黨，只要有利國利民的政策和方式，都不用去分顏色。

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