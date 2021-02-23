　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲答應上趙少康專訪　北市府證實：選擇議題合作「不會分顏色」

▲台北市長柯文哲春節慰問警消同仁。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨主席江啟臣邀請台北市長柯文哲24日參加「願景台灣2030論壇」，不過無獨有偶，另一名國民黨主席擬參選人趙少康也早在1個月前，就邀請柯文哲參加節目專訪。台北市政府副發言人魏佑任23日證實此事，表示正在評估專訪內容；至於有無所謂藍白合作？魏佑任否認此事，強調只是選擇議題合作，不會分顏色。

江啟臣22日被爆邀請柯文哲出席「願景台灣2030論壇」，讓「藍白合作」再度備受討論，加上國民黨主席將於7月改選，使話題不斷延燒。

就在柯文哲22日被傳出，另一名國民黨主席擬參選人趙少康有邀請他上節目《少康戰情室》時，趙少康23日也於受訪時坦承，《少康戰情室》製作人曾知會他，有邀請柯文哲上節目，不過起碼一個月前講的，「有計畫要邀請柯文哲，是不是這禮拜，我要查一下，我真的沒有記清楚哪一天」，而柯文哲已答應上節目了。

針對趙少康邀約專訪，台北市政府副發言人魏佑任23日表示，趙少康的專訪大約是在1個月前與市府做聯繫，除了柯文哲因市政公務繁忙之外，專訪內容也有在做評估，但只要是有能多宣傳或分享市政，「我們當然都很樂意。」且不論是趙少康的專訪，或是各個媒體的邀約，「我們都會盡力去安排。」

被問到這是否為「藍白合作」後續動作？魏佑任說，倒也沒有所謂的藍白合，是選擇在議題上做合作，就像市政合作也不會去看執政縣市的政黨，只要有利國利民的政策和方式，都不用去分顏色。

其他人也看了這些新聞...

趙少康若接任國民黨中評委　NCC最重可罰「中廣」200萬元
國民黨批NCC是民進黨打手　　趙少康接中評委「顧問性質不具權力」
趙少康酸NCC「動作真快」：中評委沒權沒薪、一年才開一次會

振興一下我們的美麗

ET快訊
特斯拉開到無人墓地　偵測提示「全是人」嚇：還在走動
Daft Punk解散！　「其中一人大爆炸」宣告回不去了
快訊／西濱又出事！2車追撞　車流回堵1公里
台灣「夜市球王」出國比賽遭10名保全押走　禁閉24小時遭遣返
罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫：早就拿到了
超艾夾中2刀遭酸「8+9團體不意外」　草爺動怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

共機南北擾台「低飛僅300公尺」　我軍廣播：立即迴轉脫離

否認「藍白合作」　江啟臣：論壇意義是切磋而非歃血為盟

林俊憲：共機天天擾台卻一聲不吭　馬英九根本無理取鬧

國民黨邀柯文哲出席論壇引內鬨　侯友宜：任何黨派都可以合作

柯文哲答應上趙少康專訪　北市府證實：選擇議題合作「不會分顏色」

台灣打疫苗沒急迫性？　蘇貞昌曝原因：有2件事都做到了

政府破壞藻礁遭作家嗆「下地獄」　江啟臣連署公投保護海洋生態

徐巧芯喊話國民黨：論壇改辯論　邀蔣萬安、羅智強參加

證實將專訪柯文哲　趙少康：對手也可以視議題合作

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

共機南北擾台「低飛僅300公尺」　我軍廣播：立即迴轉脫離

否認「藍白合作」　江啟臣：論壇意義是切磋而非歃血為盟

林俊憲：共機天天擾台卻一聲不吭　馬英九根本無理取鬧

國民黨邀柯文哲出席論壇引內鬨　侯友宜：任何黨派都可以合作

柯文哲答應上趙少康專訪　北市府證實：選擇議題合作「不會分顏色」

台灣打疫苗沒急迫性？　蘇貞昌曝原因：有2件事都做到了

政府破壞藻礁遭作家嗆「下地獄」　江啟臣連署公投保護海洋生態

徐巧芯喊話國民黨：論壇改辯論　邀蔣萬安、羅智強參加

證實將專訪柯文哲　趙少康：對手也可以視議題合作

董至成「肺曾照到白點」秒戒菸　曝胃出血暈眩送醫：我輸了5袋血

太罪惡！三重深夜食堂吃「特大碗鍋燒麵」　必點2湯頭還有豬耳朵

銀樓遇搶劫！老闆狂呼救...「鎮店二哈」全程裝睡　網笑噴：不意外

中職例行賽計畫開放78%　觀眾可以飲食　

加油！開南大學棒球隊新戰袍亮相　獲台灣中油冠名贊助

傳產、金融股撐盤！台股開低走高　指數漲33點收16443點

住麗寶飯店免費玩樂園！加碼送早、晚餐吃到飽　爽玩劍湖山99元

我駐紐約辦事處再添1確診　一週內第2起個案

亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

樂天輪值太豪華！　田中將大恐不是開幕戰先發首選

政治熱門新聞

陳時中「疫苗搞雙標」！媒體人怒嗆：滾下台

為政治服務的感想？彭文正：為我熱愛的國家服務我很光榮

共機再擾台！運8反潛機又進入我西南空域

孫大千嘲民進黨「現世報」

蘇貞昌民調死亡交叉！他一看超有感

桃市長民調林智堅贏韓國瑜15%

參加228紀念會惹怒獨派　馬回應了

桃園市長民調慘輸　林濁水：韓國瑜擁有讓國民黨流失基本盤的能力

國民黨轟「罷免門檻當喊價」：民進黨哪次不是怕輸就改規則？

黃光芹批韓國瑜：莫把公益當槍使

政府設天然氣站破壞藻礁　名作家嗆：下地獄

2人消失「神秘升降梯」在民生西路　北市建管處怒罰6萬要求拆除

趙少康推內閣制：政治人物當上總統後就不想下來

馬英九：第七艦隊自由航行我國南海　蔡英文不能卑躬屈膝

更多熱門

相關新聞

趙少康將專訪柯文哲：對手也可以視議題合作

趙少康將專訪柯文哲：對手也可以視議題合作

由國民黨智庫主辦的「願景台灣2030」第二場論壇24日登場，在黨主席江啟臣邀請下，台北市長柯文哲確定出席，兩人不僅將首度同台，也讓「藍白合」受到討論；無獨有偶，有意角逐黨魁的中廣董事長趙少康23日也證實將專訪柯文哲，不過此事1個月前就已安排。另外，對於如何與2024潛在對手柯文哲「藍白合」？趙則表示，對手也可以視議題合作。

被江啟臣邀請上論壇　柯文哲「我沒有支持誰」

被江啟臣邀請上論壇　柯文哲「我沒有支持誰」

趙少康開嗆：不改一年限制條款　當中評委也沒用

趙少康開嗆：不改一年限制條款　當中評委也沒用

趙少康：國民兩黨可互換公民權下修18歲、不在籍投票

趙少康：國民兩黨可互換公民權下修18歲、不在籍投票

趙少康推內閣制：政治人物當上總統後就不想下來

趙少康推內閣制：政治人物當上總統後就不想下來

關鍵字：

柯文哲趙少康台北市政府

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

罔腰媽媽手冊被狂揪4大疑點　氣炸開嗆鄉民！

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面