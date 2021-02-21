失學少女付不起308元買衛生棉！紐國總理大方宣布：學校免費供應

▲紐西蘭總理阿爾登計畫向各級學校免費提供生理用品。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球貧富差距極大，致使貧窮家庭的少女無法負擔每月生理期衛生棉的費用，甚至在窘迫的情況下失學！對此，紐西蘭女總理阿爾登（Jacinda Ardern）於當地時間18日宣布，政府將於今年6月起向各級學校提供免費生理用品，試圖解決「月經貧困」（period poverty）問題。

根據美媒《CNN》報導，若以每次月經經期1次約需耗時5天，每名女性在紐西蘭平均每月需花費15.3元紐幣（約新台幣308元）購買衛生棉或棉條，對於某些家境較貧困的少女而言實在難以負擔，如此難以啟齒的「月經貧困」問題，造成每12名失學的學生中，就有1名學生是因為月經貧困失學。

紐西蘭其實從2020年中旬，就曾推出試點計畫，向其中的15所學校、約3200多名年輕女性提供免費生理試用用品。阿爾登18日晚間接受媒體採訪時透露，「該項計畫將持續至2024年，預計將花費2500萬紐西蘭幣（約新台幣5億428萬元）。」

紐西蘭女性部長蒂內蒂（Jan Tinetti）表示，政府已與供應商接洽，準備逐步推行計畫，「其實少女因經期來襲而失學的原因有很多種，包括尷尬、月經汙名、缺乏相關性教育知識等，或因為缺少生理用品、身體不適而請假甚至缺課，期盼女學生除了能從政府免費獲取生理用品外，還能吸收更多關於月經的資訊。」

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