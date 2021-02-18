　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉書大舉刪除澳洲官方健康網頁　總理砲轟：傲慢又自大

▲▼澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲政府擬頒布新法，要求科技巨頭Google和Facebook在引用新聞內容時，需向當地媒體付費，目前Google已和多家澳洲媒體達成協議，但臉書卻仍不願意讓步，並直接刪除澳洲官方健康網頁。此舉引來總理莫里森（Scott Morrison）相當不滿，在18日於自己的臉書上直批，「臉書的行為相當傲慢，同時也令人失望」。

由於網際網路與社群的發展，現代社會的消息在各平台流通速度非常快，對於新聞業者本應是一件好事，但澳洲當局卻認為，在這些豐富的新聞資訊在網路平台傳散時，新聞業者本身卻沒有得到相對應的好處，反而大部分在網路上的廣告收益，都落進了數位平台的手上，便考慮訂定法規，這些平台應付費給當地的新聞媒體。

對於臉書大動作刪除澳洲官方健康網頁的行為，總理莫里森除了認為臉書傲慢又自大之餘，更怒斥，臉書今天的行為只會再次證明，有越來越多國家對於科技巨擘影響力大於政府的擔憂是正確的，同時也證實，現階段的法令不應該適用於這些科技巨擘。

莫里森表示，澳洲不會因為這些科技巨擘試圖對於國會施加壓力而屈服，並建議臉書，在Google展現出誠意之後，臉書也應該釋出善意與澳洲政府進行有建設性的合作。

►開工聚餐多！紅薑黃＋兒茶素下殺2280元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
喪父「想哭卻哭不出來」遭嗆不孝！她一脫口罩醫超心疼
快訊／大樂透1億元頭獎號碼出爐！春節大紅包85組別錯過
快訊／「台版死神」墜毀台東　中科院證實
福原愛嫁來台灣5年「要回日本了」　曝婚姻現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝瑞研究顯示：自家疫苗對「南非變種病毒」　中和抗體濃度減2/3

臉書大舉刪除澳洲官方健康網頁　總理砲轟：傲慢又自大

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

新冠病毒殺死太多美國人！　2020「全國平均壽命」減少1年

父子同樂竟遭活埋！　「雪屋突倒塌」7歲男童被挖出仍搶救不治

躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

陳意涵吐結婚「因為懷孕」全場爆笑XD　老公許富翔忙到沒空聯絡..她：啾哇！

旗安84的日常生活「比諧星還好笑」　拌飯倒滿料..華莎吐真心：好討厭

失控婦鬧知名咖啡店飲料淋櫃檯　紙巾丟滿地翹腳嗆店員出來面對

林依晨罕見開金嗓！飆唱《心理遊戲》　放飛自我超嗨…笑喊老公「張學友」

台南男「被追殺」攔大學生機車逃　遭來回輾斃...離警局僅1分鐘車程

輝瑞研究顯示：自家疫苗對「南非變種病毒」　中和抗體濃度減2/3

臉書大舉刪除澳洲官方健康網頁　總理砲轟：傲慢又自大

女嬰「骨折斷腸」遭養母虐死！園長淚訴鄭仁死前真相：原本很活潑

新冠病毒殺死太多美國人！　2020「全國平均壽命」減少1年

父子同樂竟遭活埋！　「雪屋突倒塌」7歲男童被挖出仍搶救不治

躺產房剖腹中！男友與44歲親媽「趁機私奔」　她出院驚覺行李已空

父捐精500次！50孩子遍布各地　他怕與親姊妹亂倫「不敢談戀愛」

惡犬突襲！女娃慘遭「撕咬狠甩」如布偶　驚悚畫面曝光

德州急凍！吊扇馬桶結出鐘乳石冰　她家「魚缸→冰塊」傻眼：OMG

情人節海灘散步！13歲少女驚見「1顆人頭」漂向她...

連外國人都在唱費玉清　4首「抖音神曲」你一定都聽過

「三義之母」46年來接生逾萬名寶寶　賴勤英享耆壽96歲辭世　

生日送女友「八萬包包」！開箱瞬間崩潰：誰敢揹啦　內容物曝光

彭文正控蔡英文817萬票疑點　中選會嚴正駁斥：不可能作票！

海巡署艦艇增「TAIWAN」字樣　蘇起擔憂：台海衝突恐將劇增

不想開工？她偶遇「臭臉毛老闆」翻白眼賣菜　網笑：瞪到心裡發寒

樂天女孩全面參戰　領航猿主場12金釵輪番應援

男星凌晨遭女友控「買春ING」　故意吵架→找女人開房…挨譙渣男

快訊／大樂透1億元頭獎號碼出爐！春節大紅包85組別錯過

連日強震TOYOTA「9工廠暫停生產」　RAV4、Lexus暢銷休旅受影響

尋芳高清片！嫖客「鐵支路」挨家詢價　賣淫女一見狂擠「渾圓」：保證值回票價

國際熱門新聞

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

花旗「錯匯250億」法院判收款人免還錢！

撞球「黑寡婦」罹癌　生命不到1年

「世界最醜男」娶3嬌妻育8子！魯蛇爆紅變歌手

最老「少年犯」關68年出獄！從沒見過高樓大廈

27歲高學歷正妹出任董事會　長太美被辭職

家長拒看《鬼滅》第二季！他羞：不知怎教孩子

25歲「排球甜心」姊妹霸凌遭起底！悲慘下場曝

德國BNT將出售輝瑞疫苗給台灣

賓客「與新娘嗨舞」下秒遭撞飛！畫面曝

快訊／99歲英國「菲利普親王」緊急入院

白宮顧問致函王美花　尋求解決汽車晶片短缺

癡情空姐為救男友衝火燒車現場　全身80%燒傷命危

農村村民「集體暴富」一口氣買190台新車

更多熱門

相關新聞

巨蟒爬擋風玻璃　崩潰夫妻一路對看

巨蟒爬擋風玻璃　崩潰夫妻一路對看

澳洲昆士蘭州一對夫妻日前開車時遇到驚險事件，在公路上行駛一半時，一條約3公尺長的巨大地毯蟒(carpet python)竟然爬到擋風玻璃上，他們試圖移除但蟒蛇還是緊緊抓在車上，最後竟然就這樣一路開了50公里。

Google讓步了！每年最高付15億給澳洲媒體

Google讓步了！每年最高付15億給澳洲媒體

臉書槓上澳洲！　平台全面封殺澳洲新聞連結

臉書槓上澳洲！　平台全面封殺澳洲新聞連結

世界第二毒蛇飛撲　小貓捨命救主人

世界第二毒蛇飛撲　小貓捨命救主人

大樹長出獸腳！　男目睹巨鱷爬樹

大樹長出獸腳！　男目睹巨鱷爬樹

關鍵字：

FacebookGoogle莫里森紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

慶生「5任砲友全到齊」尷尬爆！她崩潰轉頭逃

直播主秀500萬現鈔+勞力士　5男持刀搶工作室

撞爛勞斯萊斯…副駕女友爆是「世新小昆凌」！

土豪哥「進到18億陶朱隱園」！ 曝2原因不買

湯蓋鍋蓋「煮滾可放隔夜」？營養師破解　讓婆媽嚇歪了

王大陸「背後環抱」貼臉李沁被罵翻！

酒國小昆凌為愛砸千萬　一年後淚控遭騙

刮刮樂中600　店員卻秒丟回收箱

曾國猷離婚！前妻：當初會嫁全因公公是曾志偉

成語蕎吃壽司誤踩禁忌日師傅開罵！

看監視器「女鬼」貼門上！媽崩潰求救

歐陽娜娜合照口罩男！驚認是男神

鏡子反射露馬腳　正宮直接抓包尪出軌

奧迪Q3連環追撞5車　保時捷中招「屁股爛掉」

獨／撞爛2千萬勞斯萊斯車主曝！她狂讚30歲男友：好man

更多

最夯影音

更多
國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上

國道追撞2000萬勞斯萊斯影片曝！　駕駛才喊「閃遠點X」下秒慘撞上
男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男等紅燈遭黑狗硬上「強迫中獎」騎士抖爆哭腔喊下車...網：收編啦

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

男操縱超佛機台爪子翻起整片布　見吊飾山崩式出貨嚇得急後退！

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

吳慷仁做菜被楊謹華逼瘋：肖查某！笑他老…鄭元暢秒補刀ＸＤ

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

B2帶9月兒「麻糬」拍照..他已經12KG！　曝主動求和老婆「為了未來人生美好」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面