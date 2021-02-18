臉書大舉刪除澳洲官方健康網頁　總理砲轟：傲慢又自大

▲澳洲總理莫里森。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

澳洲政府擬頒布新法，要求科技巨頭Google和Facebook在引用新聞內容時，需向當地媒體付費，目前Google已和多家澳洲媒體達成協議，但臉書卻仍不願意讓步，並直接刪除澳洲官方健康網頁。此舉引來總理莫里森（Scott Morrison）相當不滿，在18日於自己的臉書上直批，「臉書的行為相當傲慢，同時也令人失望」。

由於網際網路與社群的發展，現代社會的消息在各平台流通速度非常快，對於新聞業者本應是一件好事，但澳洲當局卻認為，在這些豐富的新聞資訊在網路平台傳散時，新聞業者本身卻沒有得到相對應的好處，反而大部分在網路上的廣告收益，都落進了數位平台的手上，便考慮訂定法規，這些平台應付費給當地的新聞媒體。

對於臉書大動作刪除澳洲官方健康網頁的行為，總理莫里森除了認為臉書傲慢又自大之餘，更怒斥，臉書今天的行為只會再次證明，有越來越多國家對於科技巨擘影響力大於政府的擔憂是正確的，同時也證實，現階段的法令不應該適用於這些科技巨擘。

莫里森表示，澳洲不會因為這些科技巨擘試圖對於國會施加壓力而屈服，並建議臉書，在Google展現出誠意之後，臉書也應該釋出善意與澳洲政府進行有建設性的合作。

►開工聚餐多！紅薑黃＋兒茶素下殺2280元