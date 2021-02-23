執行官強力執行防疫違規裁罰案　守護台灣防疫成績

▲行政執行署屏東分署外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署於今（23）日配合行政執行署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，至枋寮、新園、長治及屏東市等義務人住居處所現場查訪執行，並發佈境管處分限制出境，未繳清罰鍰前，不得出境，守護全民健康。

該分署表示，2020年迄今接獲衛生局移送違反居家檢疫外出趴趴走遭裁罰的案件7案，其中驅逐出境2案、辦理分期繳納1案、查扣存款2案，另尚有未繳款2案，列為強力執行對象。

該分署除積極調查可供執行財產，23日配合全國13個執行分署同步執行「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，強力執行違反居家檢疫、居家隔離及自主健康管理規定遭處裁罰仍拒不繳納的民眾，確保防疫無缺口，彰顯公權力之執行。

該分署強調，針對防疫裁罰案件迅速優先強制執行，立即分案並責由專股辦理，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，全面落實防疫政策決心，遏止民眾恣意違反防疫規定，守護全民健康。

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