溯源報告已與中方達成共識！　WHO專家組：沒有受影響得出結論

▲世衛調查小組主席班巴瑞克（Peter Ben Embarek）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎肆虐全球超過一年，世界衛生組織專家組日前公佈武漢溯源調查結果，稱只能證明華南海鮮市場是病毒傳播點之一。小組領導人班巴瑞克（Peter Ben Embarek）在當地時間2月15日表示，已就病毒溯源總結性報吿與中方達成共識，強調不存在受影響得出結論。

▲世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

綜合外電報導，班巴瑞克在15日的記者會上表示，世衛專家組在武漢的最後一天，已經和中方同行就總結報吿達成一致，特別是該報吿的主要結論、發現及建議等關鍵內容。

他指出，未來幾天，世衛專家組將與中方同行一起首先完成中期報吿，之後幾周內再撰寫詳細報吿，包括背景、技術細節、研究方法等描述性部分。

班巴瑞克強調，報吿是國際專家和中方同行共同完成，並非一方對另一方所作結論做評判，而是反映雙方就主要調查結果、結論及建議達成的共識，不存在其中一方影響另一方得出結論的情況。

他同時表示，目前並不排除任何有關新冠病毒來源的假設，未來將根據新的證據和研究的進展，定期對各種假設展開評估。

▲世衛專家抵達湖北動物流行病預防控制中心。（圖／路透）

據悉，世衛專家小組1月中旬抵達武漢，在1月28日結束14天隔離後展開為期約2週的實地考察行程，目的是為確定早期病例的感染途徑，以基於科學的實證幫助建立假設，成為未來長期研究基礎。

期間，中國和世界衛生組織專家組共同走訪了白沙洲貿易市場、華南海鮮市場、湖北省疾病預防控制中心、武漢市疾病預防控制中心、湖北省動物疫病預防控制中心、中科院武漢病毒所等機構。

中國-世界衛生組織專家組2月9日召開記者會。會上公佈，2019年12月武漢市人群中發生了一定規模感染，許多早期病例與華南海鮮市場有關，但只能證明該市場是病毒傳播點之一，武漢其他地域或有傳播情況，根據目前資料無法確定新冠病毒是如何傳入華南海鮮市場的。 ​​​​