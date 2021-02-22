　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

撒一泡尿害罰20萬！好友陪聊居檢男　他願「以關代罰」被打臉

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

行政執行署彰化分署自1月26日實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，迄今轄區內18件違反居家隔離規定案件已成功執行12件，其中一個案例，是南投縣一名26歲的陳姓男子於2019年底到寮國打工，碰上疫情後於去年10月間返台，在居家隔離期間竟屢次讓友人登門拜訪聊天，每次時間都超過15分鐘，東窗事發後，陳男為避責還辯稱「友人只是來借廁所」，惟南投縣衛生局人員已掌握該處周邊監視器畫面，罪證確鑿，且經勸阻後仍有類似情形發生，衛生局因此開罰20萬元，陳男以分期方式繳納。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲陳男向衛生局人員辯稱友人只是去借廁所，試圖規避裁罰。（圖／記者白珈陽翻攝）

行政執行署彰化分署表示，為達到行政院所要求對新冠肺炎罰鍰要「執行到位」的指示，自今年1月26日起至2月26日止，實施「法務部行政執行署各分署強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」。專案期間內，針對轄區內（彰化縣、南投縣）衛生局所移送違反新冠肺炎居家隔離案件加強執行。合法移送執行案件共計18件，目前已成功執行12件，其餘案件亦加強執行中，被罰的原因都是義務人沒有注意衛生福利部所規定有關「居家隔離及居家檢疫對象應遵守注意事項」的內容。

行政執行署彰化分署指出，以最近由南投縣衛生局移送執行的案件為例，陳男於2019年12月間到寮國打工，但在2020年因碰到新冠疫情，無法繼續工作，輾轉到馬來西亞後在同年10月18日入境台灣，並按規定在南投縣水里鄉的戶籍地進行居家檢疫至同年11月1日。

然而，陳男在居家檢疫期間，竟無視規定，讓友人多次進屋聊天打屁。據查，陳男的朋友因為擔心他在居家隔離期間無聊，在2020年10月27日、29日、31日等日，主動帶餐點到他在水里的居家隔離處所給他，陳男見友人來訪，直接開門讓其進屋，一待就超過15分鐘。

案經南投縣衛生局主動訪查，發現陳男疑有違規事項，衛生局人員向陳男了解案情時，陳男辯稱，友人拜訪時都是待在居所鐵捲門外，他則在門內，以為如此就沒有違規，某次因聊天之間友人內急，曾讓對方進入屋內借用廁所；但經衛生局訪查附近民眾，民眾均稱曾多次見陳男友人直接進入屋內，指證歷歷，且調閱周遭監視器畫面後，也發現事實與陳男所述不符，因此決定開罰。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼陳男辯稱，友人來訪時只是站在門外，2人中間隔著一道鐵捲門；下圖為衛生局人員要求模擬當時狀況。（圖／記者白珈陽翻攝）

行政執行署彰化分署表示，陳男這些與友人聊天群聚活動時間，因每次都超過15分鐘，已違反了衛生福利部所公布「居家隔離及居家檢疫對象應遵守注意事項」有關禁止與非同住者有15分鐘以上面對面接觸之活動的規定，且陳男經勸阻後仍繼續有上述情形，因此開罰20萬元，南投縣政府衛生局於今年1月27日移送彰化分署執行。

彰化分署收案後，立即對陳男名下所有財產進行執行，陳男則表示自己在寮國打工所賺的錢，都因疫情滯留國外而用完，回國後打零工為生，名下沒有任何所得財產，對於南投縣衛生局所的裁罰，他表示自己知道違反相關規定，但是因為暫時沒有錢可以繳，所以希望能夠被關而不用繳罰鍰。彰化分署承辦人則告知，行政罰鍰沒有類似刑法罰金的易服勞役制度，不可能用被關來免罰，最後陳男同意以分期方式自行繳納。

彰化分署呼籲，民眾進行居家檢疫隔離時，一定要明確瞭解隔離期間應遵守規定的內容，如果需要心理諮詢，可以撥打1925安心專線，千萬別找朋友來聊天，否則荷包一定會大失血。

經典、活潑、浪漫

【更多新聞】

快訊／國道1號4車連環撞！現場塞爆回堵6公里

BMW試車自撞2死畫面曝！肇事男大生父代子道歉：他腦中一片空白

台中傳產老闆摔2層樓撞頭　員工隔天驚見他倒臥樓梯口！送醫不治

ET快訊
快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人
50歲師年薪130萬！嫌「月退6萬太少」不退休　超狂薪資條曝
快訊／強摸女記者逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關
遭瘋傳離婚江宏傑　福原愛返日「手上婚戒消失」回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

居檢男趴趴造「還去KTV」挨罰20萬！他提訴訟喊：怕餓死　結果出爐

北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰...駕駛人注意

撒一泡尿害罰20萬！好友陪聊居檢男　他願「以關代罰」被打臉

強摸女記者不舉逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關

北市文山區商號連遭潑漆放鞭炮　囂張！撒冥紙影片PO臉書

趙少康為三中案批汪海清錄音不道德　自曝曾傳真馬英九：不買了

高中女薯條炸一半上廁所...廚房起火！住警器狂響一家九口逃生

英國豪華休旅車冒大火！看醫生開一半引擎狂燒　他跳車驚險逃命

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

電動車三寶上路見「檔車」就撞　阿嬤又是妳！苦主：同地點撞2次

中和屁孩吃熱炒爆衝突當街鬥毆　囂張嗆記者：下一個受傷就是你

Joeman聊「男生懷孕」聽到鳳梨會來一秒尬　酷炫自爆「會結婚三次」：每次離婚都是爆點XD

西濱公路連環車禍撞擊瞬間曝光　男起身「後車又追撞」慘被撞飛

吳慷仁「被取叫邵雨薇」啞口無言XDD　許瑋甯.楊謹華.鄭元暢玩心臟病集體崩潰

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

居檢男趴趴造「還去KTV」挨罰20萬！他提訴訟喊：怕餓死　結果出爐

北市增2處科技執法　違停、跨越雙白線3月底開罰...駕駛人注意

撒一泡尿害罰20萬！好友陪聊居檢男　他願「以關代罰」被打臉

強摸女記者不舉逼口交判7年！前立委主任：我這麼王八就抓去關

北市文山區商號連遭潑漆放鞭炮　囂張！撒冥紙影片PO臉書

趙少康為三中案批汪海清錄音不道德　自曝曾傳真馬英九：不買了

高中女薯條炸一半上廁所...廚房起火！住警器狂響一家九口逃生

英國豪華休旅車冒大火！看醫生開一半引擎狂燒　他跳車驚險逃命

華為跨足養豬業！人工智慧助豬農　彌補手機銷量暴跌42%　

家人鎖門逼「驅魔」！他與3歲兒慘遭痛毆一夜　活活打死

一周2變天！明起第一波「3地區有雨」　下波冷空氣元宵節降溫

美新冠死亡數破50萬！　超過「2次世界大戰+越戰」陣亡數總和

韓國瑜幕僚轉行外送員　親吐心聲：新手還看不到訂單的距離

快訊／含羞草日記副團長遭砍「背中2刀」！警帶回一人

小學生許願「全新橡皮擦」原因有洋蔥！她淚：你家裡可能好多沒用

夜間行駛台61線...遭7輛重機蛇行超車！台灣百合公義協會602字聲明

玉山銀海外獲利拿下國銀第二　將在北越設新分行！　

為示尊敬先乾3杯　他第一次去女友家就被送醫　網：何苦呢？

BMW重機高速自撞！型男騎士遭斬首　頭顱連安全帽噴飛20公尺

社會熱門新聞

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

即／國道1號4車連環撞　現場回堵6公里

即／男全台最高「屏東谷川大橋」墜下慘死！

阿姨帶去玩溺死外甥！母：絕不原諒

即／含羞草日記副團長　遭高雄惡煞圍剿

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

媳婦爭產！告別式大伯播「媽遺言片」控：你害死的

即／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知

巡視魚塭遇死劫！半截車死者身分曝

即／北宜18K死亡車禍　黃牌騎士慘死

「黑道軍火庫」心腹出面！　還原松聯幫老大遭狙殺內幕

即／警初步調查結果出爐！西濱20車連撞　7車遭查扣

含羞草日記副團長「被砍原因曝光」

更多熱門

相關新聞

WHO專家組：沒有受影響得出結論

WHO專家組：沒有受影響得出結論

新冠肺炎肆虐全球超過一年，世界衛生組織專家組日前公佈武漢溯源調查結果，稱只能證明華南海鮮市場是病毒傳播點之一。小組領導人班巴瑞克（Peter Ben Embarek）在當地時間2月15日表示，已就病毒溯源總結性報吿與中方達成共識，強調不存在受影響得出結論。

買櫻桃看岳父　結果全家被隔離

買櫻桃看岳父　結果全家被隔離

香港預計3月初啟動疫苗接種

香港預計3月初啟動疫苗接種

大陸新增9例確診！1例是本土

大陸新增9例確診！1例是本土

居家隔離檢疫地震可逃命？指揮中心回應

居家隔離檢疫地震可逃命？指揮中心回應

關鍵字：

居家隔離新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

網爆罔腰「全為賣狐仙」　男友現身回應

周揚青揭歐陽娜娜「私下個性」　不忍了：真的生氣

快訊／含羞草日記成員路邊「身中2刀」

罔腰深夜突發紅底文：流血⋯

曾文水庫底部驚見數十個大型蟲洞！直徑最大3米

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光

賈靜雯揪「6明星家族」出遊　陳意涵2歲兒罕露面

台中最新森林景觀餐廳Buffet吃到爽

點「陽春麵不要麵」被拒　她氣炸

女兒被霸凌！他捅死9歲霸凌童

李佳穎慶KID生日：愛你一萬年　害羞姿勢掀暴動

散步聽狗群狂吠！粉紅幼獸縮木頭堆哭

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

更多

最夯影音

更多
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？
濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

台中男開名車載妹「打電話被攔」 嗆警外套9萬別拉：你賠得起喔？

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

分紅包時間！我拿藍鈔給妳紅鈔　女兒1400VS.父親12000網笑翻

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

中正文昌路口取消「兩段式左轉」　騎士街頭實測遭攔...警：誰說可以

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面