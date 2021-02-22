撒一泡尿害罰20萬！好友陪聊居檢男　他願「以關代罰」被打臉

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

行政執行署彰化分署自1月26日實施「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，迄今轄區內18件違反居家隔離規定案件已成功執行12件，其中一個案例，是南投縣一名26歲的陳姓男子於2019年底到寮國打工，碰上疫情後於去年10月間返台，在居家隔離期間竟屢次讓友人登門拜訪聊天，每次時間都超過15分鐘，東窗事發後，陳男為避責還辯稱「友人只是來借廁所」，惟南投縣衛生局人員已掌握該處周邊監視器畫面，罪證確鑿，且經勸阻後仍有類似情形發生，衛生局因此開罰20萬元，陳男以分期方式繳納。

▲陳男向衛生局人員辯稱友人只是去借廁所，試圖規避裁罰。（圖／記者白珈陽翻攝）

行政執行署彰化分署表示，為達到行政院所要求對新冠肺炎罰鍰要「執行到位」的指示，自今年1月26日起至2月26日止，實施「法務部行政執行署各分署強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」。專案期間內，針對轄區內（彰化縣、南投縣）衛生局所移送違反新冠肺炎居家隔離案件加強執行。合法移送執行案件共計18件，目前已成功執行12件，其餘案件亦加強執行中，被罰的原因都是義務人沒有注意衛生福利部所規定有關「居家隔離及居家檢疫對象應遵守注意事項」的內容。

行政執行署彰化分署指出，以最近由南投縣衛生局移送執行的案件為例，陳男於2019年12月間到寮國打工，但在2020年因碰到新冠疫情，無法繼續工作，輾轉到馬來西亞後在同年10月18日入境台灣，並按規定在南投縣水里鄉的戶籍地進行居家檢疫至同年11月1日。

然而，陳男在居家檢疫期間，竟無視規定，讓友人多次進屋聊天打屁。據查，陳男的朋友因為擔心他在居家隔離期間無聊，在2020年10月27日、29日、31日等日，主動帶餐點到他在水里的居家隔離處所給他，陳男見友人來訪，直接開門讓其進屋，一待就超過15分鐘。

案經南投縣衛生局主動訪查，發現陳男疑有違規事項，衛生局人員向陳男了解案情時，陳男辯稱，友人拜訪時都是待在居所鐵捲門外，他則在門內，以為如此就沒有違規，某次因聊天之間友人內急，曾讓對方進入屋內借用廁所；但經衛生局訪查附近民眾，民眾均稱曾多次見陳男友人直接進入屋內，指證歷歷，且調閱周遭監視器畫面後，也發現事實與陳男所述不符，因此決定開罰。

▲▼陳男辯稱，友人來訪時只是站在門外，2人中間隔著一道鐵捲門；下圖為衛生局人員要求模擬當時狀況。（圖／記者白珈陽翻攝）

行政執行署彰化分署表示，陳男這些與友人聊天群聚活動時間，因每次都超過15分鐘，已違反了衛生福利部所公布「居家隔離及居家檢疫對象應遵守注意事項」有關禁止與非同住者有15分鐘以上面對面接觸之活動的規定，且陳男經勸阻後仍繼續有上述情形，因此開罰20萬元，南投縣政府衛生局於今年1月27日移送彰化分署執行。

彰化分署收案後，立即對陳男名下所有財產進行執行，陳男則表示自己在寮國打工所賺的錢，都因疫情滯留國外而用完，回國後打零工為生，名下沒有任何所得財產，對於南投縣衛生局所的裁罰，他表示自己知道違反相關規定，但是因為暫時沒有錢可以繳，所以希望能夠被關而不用繳罰鍰。彰化分署承辦人則告知，行政罰鍰沒有類似刑法罰金的易服勞役制度，不可能用被關來免罰，最後陳男同意以分期方式自行繳納。

彰化分署呼籲，民眾進行居家檢疫隔離時，一定要明確瞭解隔離期間應遵守規定的內容，如果需要心理諮詢，可以撥打1925安心專線，千萬別找朋友來聊天，否則荷包一定會大失血。

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