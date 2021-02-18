彰化男輾死西螺「小黑」警方已告發！面臨刑責+罰金曝光

▲雲林縣動植物防疫所長指出，若經調查林男為惡意撞死小黑，將面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下重罰；若屬過失，也可能遭處15000元至75000元間罰鍰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣西螺鎮浪浪小黑本月13日遭彰化林姓男子駕車行經建興路輾斃，林男案發當下不但未下車處置，面對路人指責竟回應說「畜生啦」引發眾怒，雲林警方表示，有關違反動保法部分由雲林縣動植物防疫所查處，另駕駛人涉犯《道路交通管理處罰條例》部分，西螺警分局依法告發由監理站裁處。

西螺警分局指出，林男駕駛汽車肇事而未依規定處置，依《道路交通管理處罰條例》可處新臺幣一千元以上三千元以下罰鍰；逃逸部分可裁處吊扣駕駛執照一個月至三個月。西螺警分局表示，林男涉道路交通管理處罰條例部分已依法告發，將由彰化監理站進一步裁處。

▲小黑被白色休旅車撞擊翻滾，先後遭車子右方前、後輪輾過。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣動植物防疫所長廖培志指出，若經調查林男為惡意撞死小黑，是觸犯《動物保護法》第25條，將面臨2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下重罰；若屬過失，也可能遭處15000元至75000元的罰鍰。

針對目前進度，廖培志表示，昨（17）日上班第一天，防疫所人員已完成林男針對案件的陳述意見，今再將警方所提供相關事證，需要一些時間釐清案情，將在全面進行檢視後，若事證明確會儘快適當裁處。

▲雲林浪浪小黑遭路殺，小白被好心網友廖奕翔收養。（圖／網友廖奕翔授權提供）

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