亞馬遜售「中國傳統果籃」1680元有找　陸網友：那是小孩便盆

▲賣家在電商平台上架的「中國傳統果籃」被大陸網友指出其實是痰盂或便盆。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

美國電商平台亞馬遜（Amazon）近日上架一款「中國傳統果籃」，引起大陸網友注意。賣家在商品備註上表示，這是60年代中國「傳統果籃」，可以作為桌面裝飾儲存生鮮食品、冰塊或酒，標價為60元美金（約1680元新台幣）。眼尖的網友發現，商品圖示的「果籃」，其實是一個「痰盂」或小孩子使用的「便盆」。

▲「中國傳統果籃」遭網友P圖，可用來存放蔬果或酒瓶。（圖／翻攝環球網）

《環球網》報導，網友在亞馬遜留言道出了「玄機」，「天哪！幾乎每個35歲以上的中國人都知道，這是一個典型的便攜便盆，通常是給小孩子用的，既然你說願意怎麼用怎麼用，你還是知道它的原始用途為好。」

從「傳統果籃」商品圖片可以發現，這個痰盂或便盆的整體色調為紅白相間，主要圖案包含「雙喜」及鴛鴦戲水圖，外國人或許會認為極具中國特色，再加上另外的配圖裡，在這件商品的裡面放置著酒瓶等事物，毫無違和感。

網友看到後紛紛留言，「痰盂表示，我瞬間變得高大上了！」；「亞馬遜最近上架一款新品，小時候的夜壺變成器皿，還真是異曲同工」；「家裡有夜壺的都收藏好，沒準過幾年都可以上亞馬遜當酒壺賣了。」

▲「傳統果籃」以紅白雙色為底，雙喜及鴛鴦圖案造型富有中國特色。（圖／翻攝環球網）

這項商品另類爆紅後，商家已經緊急從亞馬遜網站上撤除，避免再被網友揶揄嘲諷，或是被不明究理的民眾買走後，引起網路交易糾紛。