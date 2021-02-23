亞馬遜賣「中國水果籃」要價1千6…網全傻眼：那是「尿壺」！

▲ 亞馬遜把尿壺當水果籃。（圖／翻攝自amazon.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國跨境電商巨頭亞馬遜（Amazon）網站上的賣家來自全球各地，商品可說是無奇不有，日前卻有網友發現，亞馬遜上一項品名為「中國傳統水果籃」的產品實際上根本是尿壺，標價最高的竟要價美金58.16元（約新台幣1623元），令眾多網友哭笑不得。

綜合《今日俄羅斯》（RT）及中國媒體22日報導，亞馬遜網站上近來出現這款產品，賣家稱之為1960年代中國傳統水果籃，可做為廚房、餐桌上的裝飾，裡頭可放水果、蔬菜，或是裝滿冰塊用來放酒。但下方一名網友留言指出，「天啊，幾乎每名35歲以上的中國人都知道，這是個典型的攜帶式尿壺，通常是給小孩用的。你可能會說你想怎麼用就怎麼用，但還是知道原本的用途比較好。」

這起烏龍在微博引起熱烈討論，中國網友紛紛留言表示，「真是的，我們不報導，他們繼續賣啊，多好的文化輸出」、「如果外國網友看到了事情真相會不會跑去廁所狂吐呢」、「這個口味有點重呀」、「原來我們用錯了」。

RT指出，該產品現已下架。但據本報記者實測，截至台灣時間23日上午9時為止，若以「中國傳統果籃」（Chinese Traditional Fruit Basket）關鍵字上亞馬遜網站搜尋，至少還有3款外觀及商品描述類似的產品，價格介於31.99美金至58.16美金之間。

▼ 目前亞馬遜上還可看到要價58.16美金的同款產品。（圖／翻攝自amazon.com）

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