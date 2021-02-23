紫南宮平安丁酒盛會防疫　「萬人辦桌」改排隊「領料理包」

記者高堂堯／南投報導

南投竹山紫南宮年度盛事「呷平安丁酒活動」將在本周六登場，預計將湧入數萬民眾共襄盛舉；由於國際疫情持續嚴峻，廟方取消過去現場烹煮分享的傳統，改在開放空間提供免費丁酒雞肉料理包，紫南宮主委莊秋安提醒信眾務必戴口罩，否則將無法領取。

▲紫南宮平安丁酒推出防疫措施，信眾須戴口罩才能領料理包。（圖／記者高堂堯攝）

▲紫南宮主委莊秋安(左)大啖丁酒雞肉料理。（圖／記者高堂堯攝）

活動訂於2月27日（農曆正月16日）週六上午9時，舉辦地點在紫南宮水濂瀑布前停車場，紫南宮今天上午在該處舉辦記者會，莊秋安現場秀出卜蜂公司提供的冷凍料理包，並親手烹煮品嘗，不忘推銷：「比現煮的更好吃喔！」

▲紫南宮平安丁酒推出防疫措施，備妥7萬份免費料理包。（圖／記者高堂堯攝）

莊秋安指出，一份料理包約為兩人份量，紫南宮這次準備約7萬份，估計可滿足所有信眾領取需求，為因應疫情而無法現場食用，可攜帶回家與親友共享；現場也為吃早齋的信眾提供素食，同樣為冷凍素食、無法現場食用。

莊秋安強調，未佩戴口罩的信眾，廟方將不發放號碼牌、不允許排隊領取丁酒料理包；廟方同時規劃固定入口，於入口處進行量體溫和手部消毒工作，讓所有信眾有享平安滿足的紫南宮丁酒節。

▲紫南宮平安丁酒推出防疫措施。（圖／記者高堂堯攝）

廟方提醒民眾，活動期間請全程佩戴口罩，禁止飲食，居家檢疫、隔離、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀者（包括活動工作人員），皆不得參加活動。

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