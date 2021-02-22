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防疫整備READY GO 　 黃偉哲視察校園防疫守護學童健康

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝等人，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範及抽查洗手步驟是否落實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝等人，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範及抽查洗手步驟是否落實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2月22日是全國中小學開學日，台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝一早前往協進國小，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範並抽查學生洗手步驟是否落實，提醒學生要勤洗手阻絕病毒入侵，讓校園防疫觀念落實於生活中，降低傳染疾病之發生率。

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝等人，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範及抽查洗手步驟是否落實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，過去一年加強校園防疫作為並宣導勤洗手、戴口罩、保持社交距離等防疫規範，使得相關透過飛沫、接觸傳染傳播的傳染病疫情均顯著降低，感染腸病毒學生人數較2019年同期減少6319人（下降89.69％），感染流感學生人數較去年同期減少4902人，（下降88.77％），藉此提醒民眾，注重個人健康衛生管理，才是防疫的上策，保護自己、造福大家。

黃偉哲指出，面對新冠肺炎疫情，為了確保學校師生健康，在全球疫情警戒尚未解除之前，台南市持續以「阻絕傳染風險於校園之外」、「料敵從寬，禦敵從嚴」的理念，提前部署及訂定各項校園防疫措施，努力守護校園安全，維持「校園零確診」的防疫成果。

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝等人，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範及抽查洗手步驟是否落實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝表示，因應國內疫情，在校園防疫相關準備及作為上，已督責學校持續運作防疫小組，定期召開因應措施會議，在開學前完成防疫物資整備及校園環境消毒，防疫準備一切到位，提供師生乾淨安全的學習環境，請家長安心。

鄭局長更指出，過去一年加強宣導注重個人健康衛生習慣，已有顯著的傳染病預防效果，未來將持續督導學校落實師生衛生與健康自主管理宣導。

同時，校外人士、家長若有進入校園之需要，也提醒民眾務必配合於校門口實名（聯）制登記、測量體溫及佩戴口罩，並至訪客會談區等候。此外，考量寒假期間適逢春節假期及開學後228連續假期，人潮南來北往，特別自開學日起1個月實施師生入校體溫量測措施，全力阻絕傳染源於校外。

▲台南市長黃偉哲與教育局長鄭新輝等人，視察校園門禁管制、體溫量測等防疫措施推動情形，並到班上與學童互動，親自示範及抽查洗手步驟是否落實。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局提醒，針對開學後學校採取的各項防疫措施，需要請家長共同配合，可能造成民眾不便之處，希望市民能多體諒，以共同維護健康校園。也籲請家長讓孩子入校時自備口罩緊急備用，並主動關心孩子健康，上學前應自主量測體溫並登載於家庭聯絡簿，到校後，教師也會主動關心學生身體狀況，如有發燒或咳嗽、流鼻涕等呼吸道症狀，請戴上口罩儘速就醫，落實生病不上課，並回報學校就醫診斷結果，親師生共同攜手防疫，一起守護你我健康。

協進國小校長王念騏表示，配合市府防疫工作，及確保學童學習環境安全，於2月17日到19日是全校教學準備日，全體教師總動員，已完成教室內外的消毒作業，並盤點增補各項防疫物資，協進國小全校師生共有1402人，開學後一個月內，在三個上學入口將進行體溫量測措施，為安全的上學環境做足準備，迎接新學期到來。台南市議員沈震東、陳怡珍今天也到場關心。

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