柬埔寨單日確診破紀錄！　夜店狂歡「32名大陸民眾確診」　

▲ 柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）防疫破功。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

柬埔寨首相洪森（Samdech Hun Sen）昨20日宣佈緊急訊息，國內華人社區暴發新冠肺炎疫情，有32名大陸公民確診感染新冠病毒。大陸駐柬埔寨使館同日也在網站證實，確實有個別大陸公民來柬後違規離開隔離酒店外出；還有少數在柬大陸公民在得知檢測結果為陽性後，躲藏隔離治療。

據大陸官媒《環球網》報導指出，根據柬埔寨衛生部最新通報，1名大陸女子計劃2月18日回國後確診，柬衛生部隨後追蹤到一批接觸者，其中23名大陸人和1名越南人被確診；另有2名大陸女子和1名大陸男子也於19日在回國檢測時被確診。以上為部分確診人員信息，柬埔寨衛生部門目前尚未公佈全部32名患者的信息。

為何發生群聚感染？洪森稱，目前部分確診病例與位於金邊國家奧林匹克體育場附近「N8夜店」有關，該場所已於19日晚被關閉，此前幾乎每天都在營業」。之前有4名女性從隔離地點離開，在外面逗留並前往夜店，隨後其中2人被確診。

洪森表示，柬衛生部將繼續追蹤曾前往該場所的人員。此外，巴斯德研究所目前還在進行核酸檢測，確診病例可能還會繼續增加。並且在講話中強調「這發生在中國公民身上，但請不要歧視中國人。」

▲日前，柬埔寨首相洪森親自在金邊機場迎接解放軍運20運送的新冠疫苗。（圖／翻攝環球時報）

日前，大陸製的新冠疫苗送往柬埔寨，該國防疫一直控制的很不錯。據了解，截至20日上午，柬埔寨新冠肺炎累計確診病例516例，其中累計治癒470例，在院治療46例。大陸駐柬埔寨大使館官微最新消息指出，柬埔寨國家公共衛生學院(National Institute of Public Health，簡稱NIPH)通知，從2月21日起，自柬赴華中外乘客須到金邊長夏社醫療中心(Chak Angre Health Center)做「雙檢測」(即核酸和血清抗體檢測)。

報導稱，出具檢測報告時間於次日下午17:00，檢測報告時效72小時，紙質報告是30美元，核酸和血清抗體「雙檢測」是120美元，換算約3千多台幣。