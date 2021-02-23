6歲被當「芭比娃娃」養大！她「天使臉孔+魔鬼身材」狂圈42萬粉

▲科諾娃從小被當「芭比娃娃」養育。（圖／翻攝自IG／russian_barbie）

實習記者閔文昱／綜合報導

精緻亮麗的「芭比娃娃」玩偶陪伴了許多女孩的童年時光，但現實世界的真人要達到同樣精緻的外型和比例幾乎是不可能的，不過俄羅斯真的有一位模特兒因外型激似芭比娃娃，在她6歲那一年，她的父母開始把她當作「芭比娃娃」一樣養育，而她異於常人的漂亮臉蛋及健美身材，吸引全球42萬粉絲追蹤。

根據《每日郵報》（dailymail）報導，1988年生於庫爾干州的33歲模特兒科諾娃（Angelica Kenova），號稱是當今最接近芭比娃娃的真人，有著深邃眼眸的她，原本只是個普通女孩子，不過當她6歲時，她的父母決定以「芭比娃娃的規格」來養育她。她解釋，「我的父母把我當公主養大，從來不讓我外出，我沒跟男生約會過，也沒有什麼成年人該有的生活經驗。我不適合現實世界，我就像一個洋娃娃般活著。」

▲科諾娃從沒跟男生約會過，也沒有什麼成年人該有的生活經驗。（圖／翻攝自IG／russian_barbie）

除此之外，科諾娃的父母還嚴格控管她的飲食和體格鍛鍊，讓她的身材能完全貼近芭比娃娃的比例，不僅為她聘了專屬教練，一個星期還要運動5天，而且一次要運動3個小時以上，使她能在全沒接受整型的方式下，胸圍保持在32E、腰圍20英寸的範圍。

▲在父母嚴格控管科諾娃的飲食和體格鍛鍊下，她的比例驚似真的芭比娃娃。（圖／翻攝自IG／russian_barbie）

科諾娃表示，其實當芭比娃娃並非出於她的意願，而是她的父母所期望的，打從她6歲的時候開始，就被爸爸媽媽打扮成了芭比娃娃，甚至到現在都33歲了，不但仍與爸媽同住，外出赴約還一定要由媽媽納塔麗亞（Natalia）陪同，穿什麼衣服都是媽媽做主，完全沒有自己的生活。

▲科諾娃至今已33歲，外表仍沒太大改變。（圖／翻攝自IG／russian_barbie）

不過科諾娃也坦承，希望未來有一天能獨立自主，掙脫自幼以來的城堡生活，她也列出了男友條件，希望對方「不是像肯尼般的男生」。許多網友看完她的經歷後紛紛表示，「已經感覺不出來是人類了」、「好奇父母當初為何決定要把她養成芭比娃娃」、「已經分不清楚哪個是真的了」。