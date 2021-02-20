搶匪「袋藏謎物」劫5支iPhone　被逮曝落漆真相：犯案工具你家就有

記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科一名男性搶犯日前在手機行，掏出用黑色袋子纏起來的槍枝威脅女店員，成功搶走5支架上的新iPhone，還順便帶走了櫃檯上的部分物品。女店員看對方持槍嚇得不張揚，但等到男嫌落網後才供稱，原來他從頭到尾沒拿過槍，纏繞在黑袋底下的其實只是衣架而已。

▲俄羅斯男用衣架搶劫。（圖／翻攝自YouTube「ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ.ОЙБЭК НАБИЕВ」）

綜合俄羅斯媒體報導，事件發生在1月13日晚上，莫斯科附近的小鎮茲韋尼哥羅德一間手機行發生搶案，穿著皮衣外套全身黑的大漢獨自進到店裡，想看架上的新手機。女店員打開上鎖的展示櫃後，從架上取下一支iPhone，轉身卻看到大漢手忙腳亂正把手套進一個裝有硬物的黑色袋子裡。

▲▼黑衣大漢原本還想搶走現金，但看到只有兩張鈔票便作罷。（圖／翻攝自YouTube「ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ.ОЙБЭК НАБИЕВ」）

大漢隨即把「槍口」指向女店員，表示他是來搶劫的，丟下僵愣在原地的女店員不管，搶走她手上的iPhone後又拿下架上另外4支。大漢原本還想搶走顧台裡的錢，但看女店員拿出區區兩張鈔票，他隨即揮揮手說不用了，轉而拿走櫃台前的其他物品；據了解，店家損失金額達17萬盧布（約新台幣6萬4130元）。

警方之後根據監視器循線逮到黑衣大漢，並找回被搶走了其中4支手機。此外他們從大漢的口供中得知，原來他從來就沒有持有槍枝，他拿來搶劫的「利器」，其實不過是每個人家裡都有的黑色塑膠袋和衣架；警方後來也在案發手機行附近的地上找到衣架。