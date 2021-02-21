她假孕逗樂丈夫…懷胎10月再稱嬰死亡！　尪葬禮見「塑膠娃」崩潰

▲家屬發現墓裡面埋的竟是洋娃娃。（圖／翻攝自IG／МВД Дагестана）



記者張方瑀／編譯

變性網紅「罔腰」懷孕風波不斷，在俄羅斯也有一名女子為了讓逗先生開心，居然假裝自己懷了雙胞胎，結果先生太開心了讓她捨不得戳破謊言。女子還在醫院附近租了一間房子假裝入院生產，並用疫情為由躲避探視，最後再假裝孩子因病過世，沒想到一切謊言都在「孩子的葬禮」上被戳破，因為先生發現壽衣裡面包的竟是洋娃娃。

根據《太陽報》報導，現年31歲的勞拉（Laura Daudov）欺騙丈夫達烏德（Daud Daudov）說自己懷了雙胞胎，沒想到丈夫太過開心，讓她一時之間不捨戳破謊言，結果事情卻一發不可收拾。勞拉說，「我不想讓他難過，所以決定假裝懷孕，有時候我還會誤以為自己真的懷孕了，我們一月時還一起去看嬰兒床，我真的沒辦法假裝停止。」

時間越來越接近生產日，勞拉只好告訴達烏德，因為孩子太大了必須剖腹產，加上新冠肺炎疫情的影響，只有媽媽能住院，丈夫跟親戚都不能探視。接著勞拉就在醫院附近租了一間房子，在裡面待了幾天，假裝生產並將孩子命名為艾哈邁德（Akhmad）跟穆克邁德（Mukhamed）後，再悲痛欲絕地跟達烏德說，孩子因為腦出血過世。

Житель Ставрополя приехал в Дагестан похоронить двух сыновей, но обнаружил вместо них кукол, завернутых в саван.



Дети родились в перинатальном центре № 1 в Ставрополе. Управление МВД по Дагестану начало расследование.



Видео: Instagram/@mvd.dagestan pic.twitter.com/ntNZWikewm — Газета.Ru (@GazetaRu) February 11, 2021

還沒親手抱過孩子的達烏德悲傷地替孩子舉辦葬禮，途中他的弟弟突然說，「基於尊重我們還是看孩子一眼吧！」結果謊言就在此刻被揭穿，達烏德說，「我打開第一個孩子的衣服，發現它竟然沒有眼睛，接著打開第二個發現，它們竟然是塑膠娃娃。」

起初達烏德以為孩子被黑心醫院給賣了，氣沖沖地跑去報警，結果才發現一切都是勞拉所撒下的瞞天大謊，醫生也證實勞拉根本就沒有懷孕。達烏德說，「我不知道她是如何做到的，如果有人怪我瞎了眼睛，好吧，這也是上帝的旨意。」

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