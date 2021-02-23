雲端最前線／韓國瑜大輸15.8%！林智堅成2022桃園最強候選人？

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前高雄市長韓國瑜動向備受關注，網路節目「韓先生來敲門」，被視為復出前哨，也有聲音要他轉戰2022年桃園市長。根據《ETtoday新聞雲》最新民調，新竹市長林智堅如果轉戰2022桃園市長，支持度為42.5%；即便韓國瑜出馬，林智堅還是以15.8%大幅領先。

林智堅與韓國瑜的支持度出現巨大差異，是因為「韓流」退燒，抑或是林智堅真為綠營最強候選人？《雲端最前線》23日邀請桃園市議員楊家俍、桃園市議員參選人黃瓊慧、國民黨文傳會副主委鄭照新以及備役少將于北辰與主持人楊文嘉深度探討。

▲新竹市長林智堅若轉戰2022桃園市長，支持度大贏前高雄市長韓國瑜15.8%。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

指揮中心指揮官陳時中日前宣布，台灣將開放接種AZ疫苗，並優先開放醫護人員施打，不過國外醫護頻傳副作用，施打意願下降至6成。但有媒體人批評，堅持進AZ疫苗卻不進大陸疫苗，只因為國內有人怕，認為陳時中身為指揮關，理應第一個施打疫苗，讓國人安心。疫苗問題吵翻天，民眾對疫苗還有信心嗎？

新冠肺炎爆發一年多來，全美累積確診病例超過2816萬例，病故人數超出50萬人。也因為病逝的人數打破50萬大關，美國總統拜登將帶領點燃燭光，為病故者默哀，並宣布全美聯邦機構降半旗5天。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。