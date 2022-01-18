打贏Omicron關鍵曝　醫揭一種氛圍醞釀中：這是錯的、危險

記者陳俊宏／綜合報導

17日新增17例本土確診個案，創今年新高。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，現在的狀況似乎有一種「反正到最後如果必須與病毒共存也還好」的氛圍正在醞釀，這是錯誤與危險的！他也認為，餐廳群聚將是對抗Omicron勝負的關鍵所在。

沈政男在臉書說，好多人看到17日新增17例，都感到不妙了，但到底是哪裡讓人毛毛的，卻也說不出來；從西堤群聚可知，兩天就可傳出下一波，因此如果疫調與隔離不能在兩天內完成，那麼就不可能圍堵傳播鏈了。

沈政男認為，兩天而且不能漏掉任何一例，實在是不容易啊！你看這兩天確診的西堤客人，聚餐都已是1月9日，一個禮拜前的事了；雖然如此，還是不能放棄圍堵傳播鏈！因為你一放棄，R值就會快速上升，讓疫情失控。

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▼沈政男說，北北基桃都還沒禁止內用，可見對於防疫仍有相當信心。（圖／記者謝盛帆攝）



沈政男表示，努力圍堵，即使無法追得上病毒，還是可以壓制它們的氣焰，讓大家的生活受到最少的影響；比起家庭、學校與職場群聚，餐廳群聚真的棘手太多！一來客人沒戴口罩，再者出入人員難以確實掌握，一旦爆發群聚，處理起來困難重重。

「甚至可以這麼說，餐廳群聚將是對抗Omicron勝負的關鍵所在！」沈政男提到，但你看北北基桃都還沒禁止內用，可見對於防疫仍有相當信心，或許因Omicron大都是輕症，於是也沒那麼緊張了。

沈政男指出，現在有人說要靠疫苗來壓制Omicron，也有人準備推行疫苗護照，更有人說不久就會大爆發，其實只要不放棄疫調與隔離，這些就不會發生；台灣跟國外防疫的最大差別就是精準疫調與確實隔離，光是這一點就可把R值壓得很低，不至於失控。

沈政男說，基本上疫情還沒失控，官方不方便對內用做出預防性升級，只能靠民眾自律了；現在的狀況似乎有一種「反正到最後如果必須與病毒共存也還好」的氛圍正在醞釀，這是錯誤與危險的！

沈政男認為，在到達必須靠疫苗覆蓋率與疫苗護照來維持生活秩序那一天之前，大家會有一段相當辛苦的歷程，希望不要台灣走到那一天。

►本文獲得沈政男醫師授權。