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亞東染疫護理師曾到板橋2店用餐 　新北發百通簡訊催檢測

文／中央社

亞東醫院染疫護理師曾到板橋的「海底撈」及「愛烤愛對囉」分店用餐，新北衛生局取得實聯制資訊後，17日下午發出逾百通簡訊，提醒同地用餐民眾趕快去PCR檢測。

▲海底撈。（圖／記者黃士原攝）

▲確診者去過的海底撈門市已緊急關店清消。（資料照／記者黃士原攝）

新北市長侯友宜17日召開防疫會議後記者會表示，新北新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例2人，分別為板橋亞東醫院護理師，以及台北市某醫院護理師男友居家隔離3天後PCR陽性，兩人目前都收治專責病房隔離治療。

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市府同時公布兩人足跡，亞東醫院染疫護理師日前足跡曾到台北市的台灣科學教育館及兒童新樂園等地，也在新板特區內的多家百貨公司逛街，其中，10日下午曾到「海底撈」板橋店用餐，13日下午到「愛烤愛對囉」板橋店用餐。

▲▼新北確診個案足跡。（圖／新北市府提供）

▲亞東醫院護理師診個案足跡。（圖／新北市府提供）

衛生局除了通知兩家餐廳停止營業、清消、員工接受PCR檢測外，17日下午也從餐廳的防疫實聯制資料中，針對確診個案用餐時段進行匡列並發出簡訊通知，分別是「海底撈」發出93封簡訊、「愛烤愛對囉」發出23封簡訊。

衛生局表示，簡訊內容主要是通知曾在確診個案活動場域的民眾，儘速到新北的社區篩檢站進行PCR檢測，以確保身體安全。同時也告知收到簡訊的人不是居家隔離對象，但仍要做好14天的自我健康監測，若有發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，請配戴口罩並不得搭大眾運輸工具，儘速就醫。

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