　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

疫情衝擊「自殺率」11年來首上升！　日本緊急任命「孤獨大臣」

▲▼日本,新冠肺炎,新型冠狀病毒,疫情,東京。（圖／路透）

▲日本2020年度的自殺率因疫情上升。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本自殺率高居不下，2020年受到新冠肺炎影響，民眾被迫遠距上班、減少人與人的社交，進而導致自殺率打破過去11年的紀錄，首次增加。其中，因疫情失去工作導致經濟窘迫並因此自殺的女性比例明顯上升，青少年的自殺人數也打破40年來的紀錄。為此，首相菅義偉決定任命內閣特命擔當大臣坂本哲志擔任「孤獨事務大臣」，以解決逐漸惡化的自殺議題。

根據《日經亞洲評論》引述日本厚生勞動省最新數據報導，2020年的自殺人數高達2萬919人，創下2009年金融危機以來的首次成長。日本政府將這樣的結果歸咎於疫情導致的社交失能以及失業等經濟壓力。不僅如此，女性的自殺率也是2年來首度上升，來到6976人。事實上，因疫情衝擊日本觀光與零售業，許多在第一線打工的女性都是率先被解雇的對象。

根據經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development）統計，日本的自殺率是G7中最高的，每10萬人中就有14.9人自殺，大多數的原因是健康因素與經濟問題，然而隨著疫情持續蔓延，相關問題只會繼續惡化。

為此，日本政府決定效仿英國，設置「孤獨事務大臣」一職，解決相關問題。首相菅義偉則任命現任內閣特命擔當大臣坂本哲志擔任第一任的孤獨事務大臣，未來坂本哲志將負責協調多個部門與機構，並提出相關對策。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

聽Podcast掌握國際局勢

►獨家微生態科技，蘭蔻小黑瓶100ml加大版

ET快訊
最後身影曝！單親媽3貼載兒看醫生雙亡　爸不捨：平常不會這樣
快訊／新莊女「持刀猛砍媽媽」！倒臥血泊命危
快訊／居檢男開特斯拉趴趴走　重罰百萬車子慘了
快訊／2千萬刮刮樂出現啦！這2地區開出　還剩1張機會
快訊／國道三號滿地礦泉水！竹東南下全線封閉　回堵5公里
小孩公園玩被插隊！　嚴立婷「1句話嗆爆恐龍家長」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

女公車後座遭猛刺30刀！　監視器畫面曝「前座乘客」驚慌逃光

疫情衝擊「自殺率」11年來首上升！　日本緊急任命「孤獨大臣」

波音777發動機事故原因出爐！　美運安會：初判為「金屬疲勞」

南韓總理：目標9月7成接種「群體免疫」！　力拚今秋正常化

6歲被當「芭比娃娃」養大！她「天使臉孔+魔鬼身材」狂圈42萬粉

宣布寶寶性別！準爸爸樂歪要開趴　竟遭「驚喜裝置」當場炸死

義大利大使「中槍照」曝！UN車隊遭襲3人亡　武裝份子擬挾作人質

網美中毒式「野外露尻」！邊走邊露丁字褲　掀裙脫褲全都來

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

小黃兩度惡意逼車嗆又沒撞到！　騎士差點命喪公車站網揪是慣犯

濟公幫妹子整骨猛露「謎樣微笑」 大力舉起...網怒：覺得有點不舒服

「含羞草日記」超艾夾遇襲身中2刀　草爺譴責暴力不開心：他是我家人！

用樂高拼出等身大「101模型」！　阻尼器也超還原...關燈還能發亮

停車見婦「人肉佔位」勸阻被無視 雙方僵持3分鐘...他無奈倒車離開

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

女公車後座遭猛刺30刀！　監視器畫面曝「前座乘客」驚慌逃光

疫情衝擊「自殺率」11年來首上升！　日本緊急任命「孤獨大臣」

波音777發動機事故原因出爐！　美運安會：初判為「金屬疲勞」

南韓總理：目標9月7成接種「群體免疫」！　力拚今秋正常化

6歲被當「芭比娃娃」養大！她「天使臉孔+魔鬼身材」狂圈42萬粉

宣布寶寶性別！準爸爸樂歪要開趴　竟遭「驚喜裝置」當場炸死

義大利大使「中槍照」曝！UN車隊遭襲3人亡　武裝份子擬挾作人質

網美中毒式「野外露尻」！邊走邊露丁字褲　掀裙脫褲全都來

罕見「月之花」終於綻放　連10天直播逾20萬人在線等花開

頂級日料吃到飽+人氣天丼專賣店　義享天地引進7家高雄獨家美食

下面腫爆出動切割器！他誤信偏方展雄風　壞壞前拿螺帽套生殖器

「小額終老保險」保額提高到70萬　今年7月1日上路！

武術狼師染指小蘿莉　上摩鐵逼笑拍性愛影片...她淚訴：我大力踹他

導盲犬遭2鬥牛犬撕咬攻擊！盲人飼主心痛：短期內不會再帶牠外出

孫芸芸黑絲襪美腿性感走味　套Prada大鞋變「音符腳」

國策顧問「崑濱伯」辭世　前總統陳水扁上香

窗邊看書！　喵老師貼身指導「托頭＋手指重點」：這裡會考

泰民念念不忘台灣小吃！隨口就能說出4種　越洋喊話台灣粉絲

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

國際熱門新聞

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

尪偷吃！人妻「一槍爆頭」火辣小三

UN車隊遭襲　義大使「中槍照」曝光

人妻「獵殺長頸鹿」　挖心殘忍影片曝

美最高法院同意　紐約檢察官可取得川普稅單

網美掀裙脫褲「野外露尻」！　邊走邊露丁字褲

聯合國秘書長批：部分國家趁防疫打壓異己

德州「斷電」兒遭凍死　母求償28億

阿伯喝醉想理論　駕駛下車2拳斃命

美染疫50萬死　拜登下令降半旗5天

YouTube下架3000個頻道帳號！多數涉及中國

少女遭集體性侵2天　嫌犯竟是政客、老師

6歲被當「芭比娃娃」養大...網驚：分不出真假

波音777客機事故再一樁！日航乘客曝當下心情

更多熱門

相關新聞

南韓總理：今秋將實現群體免疫

南韓總理：今秋將實現群體免疫

新冠肺炎（COVID-19）在南韓累計造成逾8.7萬人染疫，奪走1573條性命。該國屬2020年首批受疫情影響的國家，後期因大規模檢測及疫調措施成為抗疫典範之一。儘管疫苗接種計畫起步較晚，國務總理丁世均仍向BBC表示，南韓將在今年秋季達成群體免疫。

日福島外海魚隻驗出「輻射超標」　下令禁出貨！

日福島外海魚隻驗出「輻射超標」　下令禁出貨！

波音777客機事故再一樁！日航乘客曝當下心情

波音777客機事故再一樁！日航乘客曝當下心情

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

日本2020年新生兒「87萬人」　跌破歷史新低

南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞35萬人先打

南韓26日接種新冠疫苗！AZ+輝瑞35萬人先打

關鍵字：

孤獨事務大臣自殺率日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

罔腰曬出媽媽手冊！曝「預產期」：希望是女牛寶

「爸，我解開媽媽臉書了」　國二兒驚見母與大廚炒飯

鳳梨怒了「700字霸氣護罔腰」：換我砲火對妳！

《角頭》阿慶為何跑路？導演解答

對話曝！母拋家與大廚嘿咻　4子女哭：媽媽怎麼會這樣

瘋傳離婚江宏傑　福原愛「婚戒消失」…深夜發文

搭高鐵衝左營！男友「爆氣10分鐘」趕她回台北

超艾夾中2刀遭酸「8＋9團體不意外」　草爺看留言動怒

第一波40歲的7年級生在幹嘛？網：不追金錢知足常樂

2歲童拿鐵湯匙插「插座孔」　瞬間被電死！

吉龍糖爆「全台北剩1門市」！業者回應

首次侍寢！武則天就創下驚人紀錄

超正！DC公開首位「黑髮」女超人

老公每晚偷情16歲小姨子！美艷妻抓姦重病亡

《順風婦產科》美月30歲超慘近況曝光

更多

最夯影音

更多
李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD

李佳穎喊KID「老公」：村長夫人只有我　遇温貞菱超激動「我不要跟她同台」XD
地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

地表最衰前男友！罔腰懷孕全找他　鳳梨直播開罵：我看起來像Doctor嗎？

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

小S熱舞汪小菲...他嫌棄臉被迫營業　又喊「你不要再暗戀我了！！」姐夫傻眼

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

通往異次元？搭神祕升降梯消失　建管處怒罰+拆除...屋主現身喊冤

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

8旬老乩打赤膊、5次前滾翻參拜 揮舞金箍棒！信徒圍繞狂鼓掌

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面