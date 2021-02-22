國民黨轟「罷免門檻當喊價」：民進黨哪次不是怕輸就改規則？

▲國民黨批民進黨想降低罷免門檻。（圖／翻攝自國民黨臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

國民黨「割萊委」行動第一階段箭指立委陳柏惟、吳思瑤。媒體報導，民進黨內已有高度共識，希望能修《選罷法》，提高罷免門檻。對此，國民黨22日狠酸，哪次不是怕輸就改規則。

國民黨在臉書批評，民進黨仗著自己是國會最大黨，閹割公民罷免權的行使，已經沒收了公投，現在又想沒收罷免，獨裁心態大開民主倒車。

國民黨指出，《選罷法》在2016年修法，大幅降低罷免門檻，恰恰是民進黨自己的提案，且當時總統蔡英文第一時間就表示，調降門檻是改正罷免制度不合時宜的規定，對此感到非常欣慰。

無獨有偶，時任立委、現任的高雄市長陳其邁，當年則在院會中稱「選罷法調降門檻是民主、人民的勝利」；前雲林縣長蘇治芬，當時也在臉書讚揚罷免門檻大幅降低，讓台灣的民主又往前見了一步。

國民黨批評，民進黨仗著國會多數暴力，隨意修法浪費國家資源，就連《公投法》也是民進黨大力主張調降公投成案門檻，就因2018年公投綁大選大敗，居然又動手把公投、大選脫鉤，把公投關回鐵籠。

國民黨砲轟，民進黨唾面自乾，調降門檻的是民進黨，調升門檻的也是民進黨，把憲政制度當成兒戲，把罷免門檻當成市場喊價。