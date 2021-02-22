民進黨內部民調：60.4%「不接受」大陸疫苗　31.1%接受

▲疫苗。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

近日國內在新冠肺炎疫苗的議題上吵得沸沸揚揚，前總統馬英九、中廣董事長趙少康等人都呼籲蔡英文政府，應該接受中國大陸疫苗，引起兩方論戰。對此，民進黨在2月中旬進行一次內部民調，顯示有60.4%民眾認為「不要接受」，不過也有31.1%民眾認為「要接受」。

針對國民黨、馬英九與趙少康等人多次要求疫情指揮中心開放中國大陸疫苗，疫情指揮中心指揮官陳時中也多次表示，他的態度一向很清楚，並沒有曖昧不明，就是「不排斥、沒打算」。

同樣有醫師背景的副總統賴清德也有透過臉書表示，目前國內疫苗已經有很好的研發成果，不需要鼓吹使用中國大陸疫苗，他認為政府跟民間會繼續共同努力，盡全力守護國人健康安全。

對於是否應該接受中國大陸疫苗一事，民進黨內部也在2月17至18日進行民調。民調結果顯示，有60.4%民眾認為「不要接受」、31.1%民眾認為「要接受」，其中無意見者有8.5%。

在政黨傾向方面，在「泛綠」部分，有86.1%民眾「不接受」中國大陸疫苗，有11.3%民眾認為「要接受」；在「泛藍」部分，有33.8%民眾認為「不要接受」大陸疫苗，有60.1%民眾認為「要接受」；至於中間選民部分，有41.0%認為「不要接受」大陸疫苗，也有38.5%民眾認為「要接受」。

此外，關於國民黨呼籲行政院長蘇貞昌不應再稱「武漢肺炎」，應該正名為「新冠肺炎」一事。根據民調結果顯示，有73.5%民眾接受稱呼為武漢肺炎，但也有20.2%民眾不能接受，僅6.2%民眾沒有意見。