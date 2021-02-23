民進黨欲提高罷免門檻！　孫大千嘲「現世報」：怕了就明講

▲孫大千。（資料圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

國民黨「割萊委」行動第一階段劍指立委陳柏惟、吳思瑤，民進黨內部希望能修選罷法，提高罷免門檻。對此前立委孫大千在臉書表示，罷免是台灣公民的神聖權利，現在自己的立委要被罷免，才忽然想到門檻太低，「這不是一件很可笑的事情嗎？」

針對民進黨欲提高罷免門檻的舉動，孫大千在臉書發文，稱如果不是民進黨針對韓國瑜啟動報復式罷免，打開了潘朵拉的盒子，今日又何來遍地烽火的罷免萊豬綠委呢？這真的是標準的活該現世報。

▲孫大千批民進黨調高罷免門檻。（圖／翻攝自臉書）

他接著指出，當時罷免韓國瑜、奪回高雄市時，民進黨是如何的推崇宣傳「罷免是台灣公民的神聖權利」，現在面臨自己的立委要被罷免，才忽然想到門檻太低了，這不是一件很可笑的事情嗎？

孫大千說，問題是，涉及貪污收賄的紅包立委該不該被罷免？犧牲台灣人民的健康安全的萊豬立委該不該被罷免？在立法院不學無術的兩光立委該不該被罷免？

他指出，民進黨在立法院掌握絕對多數，當然愛怎麼修選罷法都可以，但是這完全沒有辦法掩飾民進黨立委人人自危，恐懼罷免的事實。不管民進黨的立委想要如何的自圓其說，都再一次地讓台灣人民見識到了政客怯懦貪權的醜態。

孫大千最後說，民進黨害怕了就明講，不要仗著演技精湛，以為看戲的台灣人民都是傻子。