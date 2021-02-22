朱立倫：台灣數位全球競爭力排名節節敗退　民進黨該負責

▲國民黨前主席朱立倫。（資料照／記者湯興漢攝）



記者楊蕓／台北報導

世界經濟論壇（WEF）公布2019年全球科技資訊報告，台灣在「網路整備度指數」（NRI）中，2015年以來一路走低，2019年排第26名，其中政府網路政策排名為第39名，國民黨前主席朱立倫22日發文直呼「慘不忍睹」，他批評，民進黨執政將數位建設列為前瞻建設之一，數位發展、每年科技預算編列千億，然而台灣的數位全球競爭力卻節節敗退，民進黨應該負責。

朱立倫指出，世界經濟論壇網路整備度（WEF, NRI）台灣排名從民進黨執政前2015年的18名，2016年降為19名，一路走低，到2019年竟落入26名，其中政府網路政策排名更只有39名，「簡直慘不忍睹」，至於行動網路跟寬頻固網網速，更連香港、韓國、新加坡的車尾燈都看不到。

朱立倫批評，民進黨政府2017年敲鑼打鼓提出8800億前瞻建設，將「數位建設」列為五大要點之一；光數位發展計畫預算四年就編了954億，每年科技預算還有一千多億，「口號講得漂亮，砸的大錢也不輸南韓香港等地，但世界排名卻每況愈下，越來越差！」

「數位力就是國力。」朱立倫呼籲，台灣的數位全球競爭力節節敗退，在野黨應該強力監督，民進黨必須向人民說清楚講明白。

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