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開學第一天　里港警分局執行「護童」專案獲家長讚賞

▲里港警分局在屏東縣國中、小學開學日執行護童專案，贏得家長肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲里港警分局在屏東縣國中、小學開學日執行護童專案，贏得家長肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民中、小學因新冠疫情防疫新學期延後到今（22）日開學，屏東縣里港警分局提前了解轄區各級學校出入交通動線及轄內各校量測體溫動線以及出入口不同，與趕上班及接送學童的家長，可能產生的交通問題，編排了「護童」專案勤務，配合校方及義交維護學生上下學安全，建構駕駛人正確路權觀念，強化「人本交通、行人優先」的優質用路環境，獲得校方及家長的肯定。

▲里港警分局在屏東縣國中、小學開學日執行護童專案，贏得家長肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼里港警、義交在路口執行護童專案。

▲里港警分局在屏東縣國中、小學開學日執行護童專案，贏得家長肯定 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

為確保學童上下學的交通安全，里港警方在開學前幾天，就執行了「路口安全大執法」勤務，在發生較多行人交通事故路口，列為加強執法重點路口。

先後取締了道路交通管理處罰條例第44條及48條第二項、第三項汽、機車行駛及轉彎不停讓行人，第53條闖紅燈（包含紅燈右轉）及第78條行人未依規定穿越道路等違規案件，收到良好效果。

今天開學日，配合政府重視開學期間防疫工作，兼顧維護學童安全與交通秩序，警方規畫執行「護童專案」，結合義交共同守護學童安心上學；

分局長楊龍祥表示，開單執法僅是手段，目的是提醒用路人遵守交通規則，強化道路安全觀念，降低交通事故比率及嚴重性，呼籲用路人養成互相禮讓的習慣，牢記行經路口應「慢、看、停」原則；並籲請行人遵守交通規則，不要違規闖越道路，確保交通安全。

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