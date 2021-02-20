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獨／8歲受虐童曾祖母送醫！遲無法接回生父家食不下咽　正義哥怒

▲屏東受虐男童的曾祖母憂傷過度，絕食送醫。（圖／徐奕提供）

▲屏東受虐男童的曾祖母憂傷過度，絕食送醫。（圖／徐奕提供）

記者高堂堯／南投報導

屏東日前爆出虐兒案，一名8歲男童遭母親和同居人用工作鋼頭鞋和棍棒毆傷；住在南投的生父和親戚亟欲接回男童照顧，卻礙於法定程序一時無法如願，男童的曾祖母連日煩惱、幾乎沒有進食，稍早被家屬通報消防隊送醫急救，本案爆料人正義哥徐奕痛批政府單位連男童驗傷單都不提供給家屬，實在太誇張。

徐奕指出，男童曾祖母從事發後就茶飯不思，男童阿嬤下午聯絡他，指男童阿祖狀況不佳，已通報消防隊送醫急救，人在嘉義的他立刻北上南投，到草屯佑民醫院探視躺在急診室吊點滴的81歲林姓曾祖母。

徐奕說，曾祖母之前聽聞孫子要把曾孫接回，原本很開心，但屏東社會處卻不放行，讓老人家情緒又陷入谷底，「我關心兒虐案兩年多，從沒看過家屬連驗傷單都拿不到這種離譜的事！」

屏東社會處長劉淑美先前曾表示，保護兒童安全列入第一優先，緊急安置孩童後繼續調查生母及生母同居人行為，涉及虐童部分依法處理；由於孩童生父住在他地，社工人員當下無法評斷家庭狀況，基於保護孩童，先緊急安置，年後會在再請生父居住地進行訪視，評估生父是否有能力照顧孩童，再決定孩童是否讓生父帶回照顧。

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