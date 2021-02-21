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「車城鄉四重溪休閒農業區」公告劃定　屏東縣第3個休閒農業區

▲車城鄉四重溪休閒農業區，成為屏東縣第3個休閒農業區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車城鄉四重溪休閒農業區，成為屏東縣第3個休閒農業區 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府為促進屏南地區休閒農業發展，自2017年11月起歷經3年多，完成車城鄉四重溪休閒農業區規劃書，並獲行政院農業委員會於2月8日公告劃定「屏東縣車城鄉四重溪休閒農業區」，成為屏東縣第3個公告劃設的休閒農業區。先前於高樹、萬巒分別設立了新豐休閒農業區及沿山休閒農業區。

縣府農業處表示，車城鄉四重溪休閒農業區劃定面積共415多公頃，區域內有洋蔥、水稻、紅龍果、黑豆、西瓜、鴨等具備熱帶特色農產品，發展出溫泉米、溫泉蛋、紅仁鴨蛋、洋蔥蛋捲、黑豆茶、紅龍果乾等特色農產品。

更擁有統埔鎮安宮、琉球蕃民墓、溫泉村日式建築等文化資源，及四重溪溫泉，泉水屬鹼性碳酸氫鈉泉，含豐富的礦物質，每年秋冬四重溪溫泉季時，吸引大量遊客前來泡湯。

四重溪休閒農業區位置得天獨厚，鄰近墾丁國家公園，恆春半島觀光旅遊市場雄厚，區內具備不同型態產業、文化及景觀資源，劃設休閒農業區有利於區域整體行銷發展。

縣府後續將輔導休區利用現有的市場優勢，結合區內一級、二級、三級產業資源，發展四季主題性體驗活動，讓遊客除了在四重溪溫泉季活動外，有更多不同農業旅遊體驗，滿足多樣化的遊客需求，提升產業競爭力，帶動區域經濟永續發展。

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