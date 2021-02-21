1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻彈飛車外亡！夫悲痛還原現場

▲西濱20車連環撞車禍。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森、陳羿妏／嘉義報導

台61線、西濱快速公路北上雲嘉大橋路段今（21日）上午7時許發生一起重大車禍，事發當時現場共有20輛車撞成一團，造成2死8傷慘劇。其中，一輛白色轎車的女乘客來不及逃生，經送醫後搶救不治，而其劉姓丈夫稍早接受訪問時提到，開車途中到了雲林段時，眼前突然有濃霧，當他們發生追撞車禍後，他與兒子趕緊下車查看，不料，後方緊接著一輛35噸貨車竟直接撞上來，妻子因來不及逃生，彈飛車外，不幸身亡。

▲一家三口開著白色轎車北上拜拜，不料卻遇上連環撞車禍。

67歲劉男指出，他們一家三口自屏東潮州北上，打算至雲林東勢鄉拜拜，由兒子開車，65歲妻子坐副駕，他則坐在後座；事發前，他們沿著西濱公路一路開 ，經台南、嘉義段時，天氣仍正常，但到了雲林段卻突然出現濃霧，接著就發生追撞車禍，「當時前方已有6、7輛車撞在一起」。

▲劉男稍早接受訪問悲痛指出，妻子來不及逃生。

劉男提到，車禍發生後，他與兒子趕緊下車查看，沒想到後方緊接著又有一台35噸大貨車二度追撞，導致妻子來不及逃生，如果他與兒子沒下車，可能也會發生同樣慘劇。

▼連環撞車禍現場宛如煉獄。（圖／地方中心翻攝）



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