捐贈「看得見」透明口罩及防疫噴瓶　台灣康匠、松田建設防疫盡心力

▲愛心廠商捐贈特教專用口罩給嘉義市，方便聽障生看的見老師嘴型及表情。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府20日在南興國中舉辦「110年各公立國民中小學暨幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫工作會議」，市長黃敏惠特別感謝松田建設有限公司捐贈酒精噴瓶2萬5,000瓶，及台灣康匠製造股份有限公司捐贈嘉義市特教老師教學使用的友善透明口罩3,500個。

▲▼愛心廠商捐贈噴瓶及特教專用口罩給嘉義市，市長黃敏惠回自感謝狀。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠感謝松田建設陳明松董事長捐贈酒精噴瓶，同時感謝台灣康匠製造股份有限公司林克強經理，捐贈特教教學用友善透明口罩，讓聽障孩子看得到說話者表情，讓學習不因防疫中斷。

教育處林立生處長感謝松田建設捐贈酒精噴瓶，讓嘉市公立國中和國小中高年級學生人手一瓶，且所有老師、教職員、廚媽、工友等都能拿到，也由於去年宣信國小校長黃金木主動向台灣康匠徵詢，嘉義市才有機會獲得全台首批捐贈特教老師透明口罩，足以應付一學期使用。

▲愛心廠商捐贈噴瓶及特教專用口罩給嘉義市。（圖／嘉義市政府提供）

台灣康匠因緣際會得知聽損小朋友的需求，因此藉由研發透明口罩創造友善的環境，並預計四月之後就可開始量產並捐贈。另外，市府已陸續發放7,840盒(39萬2,000片)口罩，並補助及配發702支額溫槍予嘉義市所屬國中小學及公私立幼兒園，更是全國唯一寒假前發放「寒假活動軌跡記錄表」，反覆提醒家長及學童放假也要持續防疫。

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