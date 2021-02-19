男友沒戴口罩遭警方逮捕！正妹部落客急尋管道保釋結果傻眼

▲男友沒戴口罩遭墨西哥警察逮捕。（圖／Ohwanderlin提供）

記者林璟倩／綜合報導

在台灣忘記戴口罩頂多被警告不能出入室內公共空間，在國外可就沒這麼幸運了！近期正妹部落客Ohwanderlin分享「情人節沒戴口罩在墨西哥被逮捕」文中指出，男友走在路上沒戴口罩竟當場遭警察押上警車帶回警局，人生地不熟聽路邊大媽提到「機場」還誤以為男友將遭遣返，所幸最後平安交保，結束一場驚魂記。

Ohwanderlin說明，當天和男友正要前往海灘，由於路上無人便沒戴口罩，且路上零星經過的幾個人也都沒戴口罩，忽然一輛警車經過，警察請他們把口罩戴上，她立刻從包裡拿出口罩戴上，而男友這才發現他忘記帶了，於是他拿海灘巾矇住半個臉，坐卡車前座的女警就下車說這樣不行，嘗試解釋未果，只能目送男友坐上警車被帶走。

人生地不熟的她，趕緊問了警察要去哪裡，這時大媽冒出來湊熱鬧說「機場」，讓她更加緊張，以為該不會沒戴口罩會被遣返吧？後來經過一番解釋之後，才知道原來是要被送到機場附近的分局。

▲保釋男友之後收到警察給的口罩，成為情人節禮物。

後來回家上網研究罰則及保釋相關訊息，才知道原來在墨西哥沒戴口罩的懲處是：罰金150比索、社區服務3小時或在牢裏坐6小時三擇一，就在她前往警局以150披索（約台幣205元）順利保釋男友之後，男友還說在裡面和大哥聊天練習講西班牙文很愉快，反而希望直接坐牢6小時。

Ohwanderlin補充男友分享，被帶到警局之後，被要求鞋子項鍊都要脫掉拍照，而且還跟其他5位當地人一起被關起來，裡面只有男友是因為沒戴口罩被抓，反而令其他人嘲笑，而且一同被抓進去的人也都沒有戴口罩，反而只有男友一個人戴上警察提供的臨時口罩，Ohwanderlin表示，警察其實人很好沒有太多為難，而口罩也意外成為了今年的情人節禮物。

▼Ohwanderlin經常於部落格分享國際旅遊資訊。