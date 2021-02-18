戴口罩防疫也減少傳染病　花蓮慈院春假期間急診流量少三分之一

▲今年春節期間到花蓮慈濟醫院急診就醫的病患較去年少了三分之一。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

往年包括春假在內的連假都是醫院急診的流量高峰，但相較去年，今年過年期間到花蓮慈濟醫院急診就醫的病患卻少了三分之一。花蓮慈院急診部賴佩芳醫師表示，其中明顯變少的，主要是上呼吸道感染及腸胃炎等病症的患者，推測可能是受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾已習慣戴口罩和勤洗手，有效減少常見傳染病的發生。

今年春節連假，花蓮慈院急診的來診量比過去同時期減少許多，往年過年的急診室就跟菜市場一樣熱鬧，而今年除夕至初三，每日至急診掛號的病患數量都比過去年同天減少一百人以上，整體較過去少了三分之一的來診量。

賴佩芳醫師說，這可能與過去一年新冠病毒疫情肆虐，民眾養成戴口罩與勤洗手的好習慣有關。透過掩住口鼻降低飛沫傳染的可能，加上清潔手部減少細菌和病毒的直接接觸，部分傳染病的感染途徑被阻絕，因此今年上呼吸道感染或腸胃炎的患者就少了許多；尤其去年是上呼吸道感染，去年年假期間的急診患者數是256位，今年降至71位，少了將近四分之三。

除此之外，往年過年過節親友聚會、喝酒的場合較多，因此而發生意外的情形並不少見；今年由於政府大力宣導減少出門、減少社交活動，因聚會意外或事故到急診掛號的人數也變少了。

只要日常生活中妥善做好預防措施，就能降低生病到醫院看病的機率。賴佩芳醫師強調，生活中的預防手段最重要的就是洗手，而且建議要使用洗手乳或肥皂清洗；許多人以為洗手就是用水沖一下就好了，但這樣是不夠的，清水並不能有效洗掉大部分的細菌和病毒，「就算是酒精，也不能完全取代洗手乳或肥皂的清潔作用。」

COVID-19疫情尚未度過，仍須小心防疫。賴醫師特別叮嚀，戴口罩時務必確認是否有將口鼻完全遮住，並經常使用洗手液清潔手部，維持適當的社交距離；也提醒民眾注意天氣變化，做好保暖措施，以遠離疾病。

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