Pinkoi新口罩14款還有「夢幻獨角獸色」！小7限量「故宮口罩」開搶

▲Pinkoi攜手口罩國家隊涔宇科技，推出14款口罩新花色。（圖／Pinkoi提供）



記者林育綾／台北報導

迎接開工，各通路也紛紛推出新款口罩，為上班族打氣和帶來新氣象！亞洲設計購物網站Pinkoi攜手口罩國家隊涔宇科技，再推出14款設計醫療口罩，包括雲霧花海、潑墨時尚系列，當中還有「夢幻獨角獸」顏色；而7-ELEVEN也與德國百年工藝紡織品牌梵洛克（Van Laack）獨家合作，推出故宮布口罩，即日起限量開賣。

▲7-ELEVEN與德國百年工藝紡織品牌梵洛克（Van Laack）獨家合作，推出故宮布口罩。（圖／統一超商提供）



Pinkoi攜手臺灣口罩國家隊涔宇科技，再推14款設計醫療口罩，即日起獨家開賣，充足貨量讓大家安心防疫，也能擁有百變造型。此次新花色包括「雲霧花海系列」5款清新療癒，讓色彩以暈染方式呈現，營造出的雲霧繚繞感徬彿身處仙境中。

▲▼Pinkoi攜手口罩國家隊涔宇科技，推出14款口罩新花色。（圖／Pinkoi提供）

「潑墨時尚系列」6款新花色，希望帶給大家獨特視覺體驗，以繽紛流動圖紋、星空潑墨設計，還有獨角獸花色等前衛造型，讓人隨搭隨有型。「玩藝系列」則給喜愛街頭潮流藝術的人，大膽結合字母、線條、撞色設計，適合戴膩素面口罩的人。

▲獨角獸、雀羽花色。（圖／Pinkoi提供）

▲▼Pinkoi攜手口罩國家隊涔宇科技，推出14款口罩新花色。（圖／Pinkoi提供）

而7-ELEVEN與德國百年工藝紡織品牌梵洛克（Van Laack）獨家合作，推出「梵洛克x故宮之美」布口罩，該品牌是疫情以來歐洲境內最大布口罩供應商，此次首度跨足亞洲市場，德國印刷，親膚層內裏採用100%瑞士棉，款式則有「牛轉乾坤、祥龍獻瑞、鷹飛沖天」3款，契合農曆年節祥瑞，新春還加碼贈送防塵收納袋、耳掛帶調節鈕、口罩掛繩。

▲▼7-ELEVEN獨家推出「梵洛克x故宮之美」口罩，款式則有「牛轉乾坤、祥龍獻瑞、鷹飛沖天」3款。（圖／統一超商提供）



3款故宮口罩即日起開放會員預購，只要開啟OPEN POINT APP「點數加價購專區」點選活動商品，選擇商品進行兌換，並於付款期限前至7-ELEVEN門市完成付款，即購買完成。

▲7-ELEVEN獨家推出「梵洛克x故宮之美」口罩，款式則有「牛轉乾坤、祥龍獻瑞、鷹飛沖天」3款。（圖／統一超商提供）

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