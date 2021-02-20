AZ疫苗副作用頻傳！法國瑞典暫停施打　陳時中：我接種政策不影響

記者嚴云岑／台北報導

台灣才剛從COVAX取得20萬劑AZ疫苗，食藥署也簽核緊急授權（EUA），最快抵台一週後就可施打，但法、德、瑞典等歐洲國家，卻爆出前線醫護人員接種後出現副作用「集體請假」，政府也暫停施打。被問到是否會影響台灣施打政策？指揮中心指揮官陳時中回應了。

陳時中表示，任何措施都有可能，近期傳出相關國家作為，指揮中心也予以高度重視，但目前相關數目並不多，不良反應也需做區隔，但近期英國打得比較多，卻沒有異常狀況，現階段還是依循WHO政策，朝18歲以上、南非變種病毒也適用的原則進行，也會持續關注國外相關政策與數據。

根據外電報導，現在歐盟的疫苗接種進度已經遠遠落後美國、英國，除非願意接受阿斯特捷利康疫苗的3億劑疫苗，否則不可能趕上美英兩國。然而在媒體對該疫苗的負面報導下，有越來越多人對施打疫苗感到憂心。

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法國佩里格（Périgueux）一家醫院發現，在接種疫苗的醫護人員中，有50%到70%具有副作用，其中有些還「非常嚴重」，並在公開信中向政府要求，要把阿斯特捷利康疫苗換成莫德納（Moderna）或是輝瑞疫苗（Moderna）。

被問指揮中心是否會在國外不良事件達到多少比例，就會暫停接種？陳時中表示，只要施打疫苗，就會有不良事件傳出，只是速度快慢問題，但因為疫苗並非強迫施打，國家也有責任隨時監控相關疫苗不良反應，做出正確判斷，除非情況嚴重，專家也停出警訊時，才會考慮停打。

陳時中強調，台灣疫苗施打率高，我國專家對經驗研判也充足，指揮中心對歐洲傳出的不良事件高度重視，也會持續監測相關數據。