食藥署通過AZ疫苗「3國藥廠」緊急使用授權　最快來台7天可施打！

記者嚴云岑／台北報導

台灣獲得COVAX分配20萬劑AZ疫苗，最快下週抵台，食藥署今（20）日早通過緊急授權（EUA），若資料完備，預估抵台一週後即可使用。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天早上食藥署會議通過疫苗緊急授權，但後續還有相關行政工作要做。

發言人莊人祥補充，食藥署今天通過AZ疫苗為德國、韓國、義大利三個廠，未來如果有任何一間疫苗運到台灣，有隨附合格的檢查報告，食藥署會在7天之內完成封緘等程序，如果文件不完備的話，就需要拖到40天。

台灣從COVAX首批分配的AZ疫苗為韓國廠生產，估計最快月底抵台、3月可以施打。衛福部長陳時中日前說明，WHO已經通過AZ疫苗的緊急使用授權（EUA），我國也要通過個別藥廠緊急使用授權審查，韓國方面已送資料，內容相當完整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署長吳秀梅上午出席台大癌醫中心醫院輻射科學暨質子治療中心質子治療系統吊裝典禮，證實AZ疫苗通過緊急使用授權的好消息。吳秀梅表示，今早核可該疫苗緊急使用授權，並通知業者領取，也意味疫苗隨時可以來台。

至於疫苗抵台後的檢驗封緘，如果檢附資料完整，可以採書審模式加快審查，所需時間從原本的40天縮短為7天內完成，之後就可展開接種作業。

國內除了取得AZ疫苗，另也採購505萬劑莫德納（Moderna）疫苗，吳秀梅說，相關緊急授權申請目前亦在進行中。