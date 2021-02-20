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全球首見「黃金企鵝」現蹤　攝影師幸運捕捉！黑翅膀消失原因曝

▲▼企鵝，企鵝寶寶，南極，極地。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲攝影師在南大西洋發現全球唯一的「黃金企鵝」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／編譯

一般常見的企鵝大部份都是黑白色，而日前一名比利時野生動物攝影師卻在靠近南極的大西洋小島上發現一隻長著黃色羽毛的淺色企鵝，在12萬隻同種企鵝中閃閃發光，於是他一秒扔下手邊其他設備，迅速拿起相機，捕捉這世界上獨一無二的「黃金企鵝」。

根據英國《地鐵報》（Metro UK）報導，比利時43歲的風景及野生動物攝影師亞當斯（Yves Adams）於2020年12月帶領團隊，前往南大西洋與南極洲探險。當他們在南喬治亞島（South Georgia）的索爾茲伯里平原（Salisbury Plain）上稍作停留時，突然出現一隻金黃色的企鵝，「牠降落在我們身邊，感覺就像來到天堂。」


亞當斯表示，南喬治亞島上共有12 萬隻國王企鵝棲息，卻只有這隻是黃色的，讓人難以置信，幸運的是牠剛好飛落在他附近，而且視線沒有被其他動物阻擋，「當我們看到牠的時候，全部人都瘋了，拋下所有安全設備，拿起相機，如果牠遠在50公尺之外，我們就不可能看到這個千載難逢的畫面。」

▲▼　企鵝。（圖／CFP）

▲亞當斯認為「黃金企鵝」應該是罹患了白化症。（圖／CFP）

亞當斯認為，這應該是隻罹患白化症的企鵝，所以細胞不會產生黑色素，自然沒有長出黑色羽毛。白化企鵝已經相當罕見，毛色呈現亮黃色的更是絕無僅有，推測應該是自身體內的化學反應，使牠長出黃色、奶油色的羽毛。

報導指出，普通的國王企鵝會用部份的黃色羽毛來吸引異性，但目前尚不清楚這隻「黃金企鵝」是否在異性中擁有特別地位。而亞當斯將照片PO上IG之後，有許多網友按讚並留言，「這真是太神奇了」、「謝謝你與全世界分享這一切」、「我把這照片拿給我熱愛動物的孩子看」。

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