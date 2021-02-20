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痴情人兒底家！這4個星座扭轉平時形象　遇上真愛浪子回頭超專一

▲▼愛情,專一,星座。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲希望另一半對感情專一，是許多人的基本擇偶條件。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

很多人都渴望擁有一段天長地久的愛情，開出的另一半條件之一就是要「專情」，還有不少人在挑選伴侶時會參考星座，依照以上兩點，網站《星座好朋友》幫大家整理出12星座中4個萬般痴情星座，一起來看看是誰上榜了吧。

水瓶座

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水瓶心細、想法豐富，而且總給人一種平靜、超然物外的感覺，內心很堅強的他們，對待一般人事物可以說是拿得起也放得下，唯獨難以釋懷的就是感情了。旁觀者以為水瓶在感情中忽冷忽熱，好像可有可無的樣子，其實有另一半的他們是非常專一的，而且在面臨分手時，水瓶往往還是能裝沒事，戴好他們冷靜的面具，可是心中早就狂風暴雨，超級放不下。

牡羊座

牡羊雖然個性大咧咧，給人好大姐、好大哥的感覺，但其實牡羊的好勝心非常強，如果觸犯到他們的地雷，暴衝的牡羊會不顧一切地展開反擊；而且個性衝動又比較固執的他們，很難聽旁人的意見，一旦決定的事就誰也別想改變，愛情中尤其如此。只要認定了一段感情，不管遇上什麼阻礙，牡羊都不會輕言放棄，這種癡情忠誠往往會讓他們的另一半很感動。

雙子座

渴望自由、個性又多變的雙子，相當不喜歡被束縛住，對他們來說，人生就是要自由自在地生活，但這一點可不適用在他們的愛情裡。當雙子認真經營感情，他們就像變了個人，會收起平時愛玩樂的性格，變得成熟穩定，而且十分專一。遇上感情不順利有狀況時，也會想盡辦法解決。

射手座

浪子性格的射手，可以說自由就是他們的一切，總給人一種放蕩不羈的形象，不過愛情卻可以讓他們轉性「浪子回頭」，當射手陷入了愛情，他們會停下漂泊的腳步，變得穩重和專一。和剛認識他們時那種遊戲人間的模樣，有著一百八十度大轉變，成為射手的戀人，就會知道他們有多麼深情，那些風趣多情的樣子只有戀人才看得到，只要不放開痴情射手，他們也不會隨便就鬆開牽著的手。

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