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戀愛太黏傷感情！保持距離反而更能抓住這4個星座的心

▲▼星座,愛情,12星座,射手,摩羯,水瓶,獅子。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲戀愛模樣百百種，有人喜歡膩在一起、有人喜歡保持距離，不論哪種只要兩人有共識就是最合適的方式。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

有的人一談戀愛就想二十四小時跟對方膩在一起，但有的人卻是必須保有個人空間，喜歡彼此有段距離，相處起來更舒服。你是黏愛派，還是距離美感派呢？《科技紫微網》分析12星座中最不喜歡天天黏在一起的4個星座，一起來瞧瞧上榜的有誰。 

射手座：有自己的空間才能輕鬆愛

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大家都知道愛好自由是射手座的座右銘，他們此生最怕的事情就是受到束縛，在愛情的世界裡也是，被綁死的關係會令他們喘不過氣來、想要逃走，給他們自己的空間，讓他們感覺被愛、被尊重，才能讓射手在愛裡享受。兩人相處時盡情快樂玩耍，也留時間和空間互不打擾，反而愛得更持久。所以能獨立自主、不做過多要求的另一半更容易抓住射手的心。

獅子座：保持距離像久別勝新婚

獅子座對身邊事物有一股控制欲，這讓他很清楚自己的喜好，雖然投入愛情中就會毫不保留地向對方展現，但不愛他的、愛違抗他的、老是黏著當跟屁蟲的，他也都不喜歡。所以對獅子而言既要愛得濃烈，又需要保持一定的距離。長時間黏緊緊會讓他備感壓力，甚至可能讓他發脾氣。要給足獅子足夠專屬他的領地，而且不過黏也不要太嘮叨，反而能讓獅子更愛你。

摩羯座：黏膩誤事最好各自努力

摩羯座個性理性務實，往往是眾人眼中的工作狂，工作在他們生命中的排行順位沒有第一可能也有第二。忙於工作，加上天性冷靜又慢熟的摩羯，談情說愛不是沒有，只是在愛情裡的表現多數時候相敬如賓，一般不會太濃烈，當然也不想整天黏在一起。摩羯喜歡和另一半一起計畫未來，所以各自努力工作，在未來人生路上一起成長，這樣的戀愛模式才更能打動他們。

▲▼星座,愛情,12星座,射手,摩羯,水瓶,獅子。（圖／取自免費圖庫pexels）

水瓶座：若即若離讓人更想關注

水瓶座的人帶著與生俱來的好奇心，對所以一切新奇事物都勇於嘗試，而且常常有很多異於常人的奇思妙想，被其他人覺得是「怪胎」。這樣的他們在感情世界中，有時表現冷淡、有時又充滿熱情，而且追求精神自由、行動不受束縛。想和水瓶談戀愛，不妨讓自己的頻率跟他接上線，時常表達愛意沒問題，但是不要老是黏牢牢，長時間膩在一起會讓他感覺不自在。要像他一樣若即若離，表現得難以捉摸，反而能引起他的興趣。

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