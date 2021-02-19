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開工後「5星座」事業運好到爆！處女座貴人相助、財運跟著旺

▲▼ 過年,拜拜,犯太歲,安太歲,新莊武聖廟,太歲殿,傳統習俗。（圖／記者姜國輝攝）

▲春節假期結束，民眾開始恢復正常作息。（示意圖／ETtoday資料照）

文／命理老師 邱彥龍

隨著春節假期結束，各產業開始恢復上工，民眾又開始過上忙碌的生活。對此，國際天星術命理預測師邱彥龍分析2周運勢，2月18日至3月5日之間，有5大星座工作運旺到擋不住，處女座更是有貴人相助，連帶著財運也出現起色。

牡羊座（3/21‐4/19）
事業：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★★☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

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上升或太陽星座落在牡羊的朋友，雖然會有很多的事業機會來臨，但也要審慎評估、不了解的事業千萬別碰。切莫因為想快速解決問題而行為衝動、沒考慮清楚、說了不該說的話，導致事業上一團亂，容易惹怒長官、客戶、合作夥伴，因此被訓了一頓，記得三思而後行，冷靜沉著是近期最需要學習的功課。

在財運方面，這時節的你要多注重與人之間的溝通，不疾不徐，財運相對就會穩固且旺盛。對外的交際上會有些莫名其妙的開支、或是事業上的花費，事業上若有正向收入，也會有分紅給合作夥伴的喜事。

在感情上，單身牡羊在朋友的聚會裡或活動上會遇到心儀的對象；已婚的牡羊則可以帶另一半一起去參加活動，看電影、藝文活動、聽聽音樂會，看一些美的事物、體會歲月靜好的生活，甚至陪伴對象參加聚會，都能增進彼此間的感情。

在健康上要注意夜尿症、肺、耳鼻喉、腎、結石、糖尿、飲酒過度等情況，多注意行車安全，也要小心有抑鬱或憂鬱的狀況。

金牛座（4/20~5/20）
 事業：★★★★★
財運：★★★★☆
感情：★★★★☆
健康：★★★★☆
整體運勢：★★★★☆

上升或太陽星座落在金牛的朋友，事業運很旺，自己也會特別的積極與努力，會有許多的合作案蜂擁而至，但是切記要慎選，才不會入坑，亦有很優質的案子在進行；教育、科技行業會有不錯的成效與進展，可得許多的貴人相助，但也有魔鬼的出現，謹慎選擇，以避免不必要的麻煩。

財運方面，正財、偏財、事業財、投資財都非常旺，只要善用優質的溝通，就能和氣生財。

感情方面，在雨水這個時節的你會受到許多人追求、成為眾人的焦點，也有意外懷孕而訂下終身大事的可能；金牛夫妻，會被另一半影響，因外出應酬、跑行程、事業過於忙碌，想掌控對方行蹤而爭吵、進而影響彼此感情，應相互體諒、尊重、疼惜，會讓家庭幸福感倍增。

健康方面，注意心血管、耳鼻喉、肺、氣管，工作忙碌疲勞，應酬酒喝多影響腎功能、泌尿系統。

雙子座 （5/21~6/21）
 事業：★★★☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在雙子的朋友，在雨水這個節氣裡，事業上的溝通、想法、策略容易被團體、志同道合的朋友或閨密影響、打亂，也會容易遇到沒有信用的人，情緒起伏很大，須保持良好的心情，好運才會降臨。亦可到廟宇、教堂祭祀祈禱，會受到神的眷顧。

財運方面，穩定上班、節省消費，會有較多的開支在學習、交通、享樂上，但也因此感到沉重壓力。凡事不要憋在心裡，可以心平氣和跟上司、長官溝通，會獲得友善的協助與幫忙。

在感情方面，因為伴侶時常不在身邊、且工作繁忙有點忽略對方，彼此多點體諒和溝通，在家中放空心情或找長輩聊天，會有不錯的知識收穫。

健康方面，容易頭痛不舒服、呼吸不順暢、高血壓或低血壓、抽筋、小腿或肌肉痠痛、頭部、肩頸、內分泌失調等健康問題，別生悶氣、適度調整心情，勿因外界事情影響。

巨蟹座（6/22~7/22）
 事業：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在巨蟹的朋友，在這個時節裡有不少繁雜的事務影響到你的心情和判斷力，要學著冷靜處理。在事業上除了突如其來的震盪外，也會遇上與土地相關的變動，例如搬家、搬公司、舊客戶的變動等。在你的視角看來像個亂世的當下，切記將自己的身段放軟一些，若遇客戶或伴侶的無理爭吵，盡可能避免言語的刺激，就可以避免不必要的暴力傷害。建議平時可多拜土地公或觀世音菩薩、或是堅定自己的信仰，可以給你帶來穩定心靈的力量。且會因為正向思考的吸引力法則，讓你得到更多神奇的眷顧，甚至有機會逢凶化吉。

在財運方面，雖有口舌之災，多點微笑、財運也會跟著增進，宜腳踏實地工作，在學習上有較多的花費，遇事要多謹慎判斷，勿落入跨國詐騙的陷阱之中。

感情方面，情緒不好，靠閨房情趣紓壓可立即轉變；有伴侶的會想要結婚，或是因懷孕而結婚，但須慎選另一半，避免遇上暴力傾向的對象。

在健康方面，要多留意肝膽結石、耳鼻喉、滑倒、骨頭受傷等問題，以及飲食問題導致的腸胃、便祕或拉肚子等狀況。

獅子座（7/23~8/22）
 事業：★★☆☆☆
財運：★★☆☆☆
感情：★★☆☆☆
健康：★★☆☆☆
整體運勢：★★☆☆☆

上升或太陽星座落在獅子的朋友，在事業上與朋友合作會有新的創新之舉，甚至開發新產品、科技產品，將學以致用的發揮，希望能幫助到客戶與另一半。但市場回饋卻不如預期來的好，只在朋友、學生、粉絲、同事之間流通，也因為一些細節容易與人產生糾紛、是非、欺詐問題，會有做白工的結果發生，勿強出頭，須低調行事。

財運上，錢財多應用在技術開發、產品開發、同事之間交際上，但會有曇花一現的感覺，投資小心「肉包子打狗有去無回」，易被騙財、亦有騙人錢財之情狀，守財才是賺錢。

感情上，在雨水這段期間，小心網路詐騙、感情詐騙、第三者介入感情、仙人跳…等事件發生。有伴侶的獅子朋友們，容易奉子成婚；已婚的獅子，會得到另一半又愛又恨的感情，請放下面子，好好疼惜另一半，互寵會得到意想不到的好心情和好運氣。

健康上，心血管疾病要特別注意，3月2日到3月8日之間，是危險高峰期，天氣變化大，特別小心，多運動、多喝水；骨頭、膝蓋、耳鼻喉、食物中毒、腫瘤、行車安全問題，不舒服要就醫，勿拖延！

處女座（8/23~9/23）
 事業：★★★★☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★★★
健康：★★☆☆☆
整體運勢：★★★★☆

上升或太陽星座落在處女的朋友，雖已度過一個春節假期，但感覺自己還沒休息夠，短暫的思緒不清楚、溝通不良，導致事業與人際關係受到影響，先學會冷靜放空，三天後就會很清楚知道該怎麼處理與解決，回復以往的思緒與事業節奏，做好自己、精進自我，事業會蒸蒸日上，並且受到上司的賞識，不用太過著急。

在財運方面，因為言語的磨合，或是沒受到同事、合夥人的尊重，錢財上有被坳的情況發生，收入也沒理想中的多，在交通、娛樂、教育、子女、生病醫療上開支大。讓雨水節氣期間的你，感到壓力倍增，心情煩悶、開心不起來。要盡力善用並發揮溝通的本能，只要與主管、同事、合夥人之間有良善的溝通，將有貴人相助，財運也會跟著慢慢的有起色。

在感情方面，單身的處女座桃花運超級旺！會有非常多類型的對象來追求，甚至有年齡差距大的戀情發生的可能性，但須注意恐怖情人的情形發生，女性朋友夜晚不要落單、盡量結伴同行；已婚的男女，容易因言語傷了對方的心，冷靜三天再好好溝通，感情會因此升溫。

健康方面，注意心血管疾病、耳鼻喉、肩頸發炎、肺部、乳房、胃、子宮、血管腫瘤、淋巴堵塞、婦科疾病，嚴防嚴重意外發生。

天秤座（9/23～10/23）

事業：★★★★☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★★★
健康：★★★★★
整體運勢：★★★★☆

上升或太陽星座落在天秤的朋友，在言語上要稍做調整，在下一個節氣來臨前都還算新春期間，多說好話、委婉表達、勿過度放大，盡量避免口舌上的糾紛，自然會為你帶來好的財運、避免災難。與同事或客戶間宜培養良好的感情與默契，增強人際間正像的互動，將成為你事業上最大的助力。但身為老闆的你在雨水節氣期間，事業上好壞波動較大，要試著保持好心情。

在財運方面，有偏財運、投資運、也有好友貴人相助的事業財，幸運且努力的你也因為有朋友與貴人的支持或投資，紓緩了你不少的財務壓力；若是穩定上班或是個體工作室的天秤朋友們，業務上可以幫公司增加不少收益；投資方面，自身勿野心太大或行事衝動、且另一半投資容易虧損，宜仔細評估、見好就收、預防更大的損失。而近期你的開銷多會用在交通、家庭、房子裝修、新購置房產等方面。

單身的男女會有許多心儀對象出現，也會有想結婚、生小孩的念頭。已婚或交往中的天秤，如情感不適合的，會斬斷舊的感情、找尋新戀情，但因為孩子和舊有的感情，藕斷絲連。

健康上要盡量維持充足睡眠、多運動、正向思考，須調整飲食、調養腸胃機能，不要亂吃藥。在這個時節要多留意父母親的身體健康、盡可能多給予關懷與觀察。

天蠍座（10/24～11/21）
 事業：★★★☆☆
財運：★★★★☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在天蠍的朋友，在雨水這個時節會較忙碌，有點應接不暇，各式各樣的交際應酬明顯表現在你的交通、聊天、溝通等方面，錢財也容易在這個過程中流失、花費在朋友們身上。建議能好好規劃，避免一切的努力與辛苦淪為一場空。

整體財運不錯的你，雖然容易有替家人去借貸的情況發生，但切記更不要為了朋友而去借錢、甚至擔保，除了可能影響到自己的根本外，最後自己也必須要去承擔償還責任；若是能力許可才協助借貸，心態上亦要先調整好、降低金錢回收的期望值，避免影響到自己的情緒及彼此的情感。

在感情上，可能因為信任問題、事業忙碌疏於陪伴，這個時節容易跟另一半有爭吵、摩擦，甚至互相指責。若能相互體諒與調整，除夫妻和睦之外，也能避災。

在健康方面，忙碌的你這段期間因應酬過多，需更加注意肝、腎、胃等循環系統，以及耳鼻喉、頭、胃、骨頭、頭痛、神經痛、壓力痛及身體的疲勞。


射手座（11/23~12/21）
 事業：★★★★★
財運：★★★★★
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★★☆

上升或太陽星座落在射手的朋友，在雨水這個時節裡，事業運能得到擴張！
想做點事業或小投資也是個不錯的方向，且因著自己過去的努力與真心付出，
會有人來提出合夥、合作的想法，除了要好好把握接踵而來的賺錢機會之外，也要慎選對象並評估項目內容。且近期的你，因緣際會與眾多相處起來像家人的朋友們碰面聊天，會有很好的心情。

正財運及偏財運都很旺的你，事業上的交際應酬多，不論是認識新朋友、偶遇熟識的老朋友，都能有滿滿的生意財能量；上班族也可以把握賺外快的機會，且若工作能力好的話也會受到老闆提拔或加薪。

在這時節比較容易執著在感情上的射手朋友們，射手女孩的另一半會萌生強烈想婚的念頭、射手男孩的另一半則會比較傾向當朋友的節奏；且有對象的射手會因為工作或距離的關係，暫時沒有結婚的打算、短期內感情沒辦法更加升溫。而單身的射手朋友，可以在工作場合或是外交場合、老闆或同事朋友介紹下，找到合適的另一半。

在健康上，需多注意身體小毛病給予的警訊，除了應酬多須小心肝之外，也要多留意耳鼻喉、腰背腎、淋巴、肩頸痠痛、頭痛、胃、骨頭、胸部痛、胸悶、發炎、多夢睡不好等症狀，可以試著學習讓腦袋放空。

摩羯座（12/22~1/20）
 事業：★★★☆☆
財運：★★★★★
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在摩羯的朋友，因為容易給自己很大的壓力、想把事情做好，在這個時節就會明顯想要擁有較多的控制權。也因求好心切，思想的變動也會較大，就更需要多注重溝通層面，避免在這些變動之間因溝通不良導致不必要的誤會。但也因為這樣嚴肅的心情，不管在事業上、談合作、同事、家人、朋友相處之間，都容易讓人感受到過多的壓力，試著讓自己不要那麼嚴肅、互動上要嘴甜一些、多點笑容，都能為自己多帶來一點好運。

在財運方面，有很不錯的事業正財，財神來敲門，可以受到老闆或長官的賞識，但要小心評估判斷，避免有被忽悠、詐騙、謊言、蒙蔽老闆的眼睛的情事發生；雖有偏財運，切記不要貪心、見好就收。

這時節的魔羯朋友在感情上稍微會有點動盪，容易因伴侶的情緒影響到彼此感情的和美，良善的溝通與體諒、理解，還是感情長久最重要的相處不二法則。

在健康上，耳鼻喉會有點不舒服，要多留意肚子、泌尿系統、喉嚨、肩頸、血糖、頭痛、神經痛等狀況，以及意外傷害的避免。

水瓶座（1/21~2/18）
 事業：★★★☆☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★☆☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在水瓶的朋友，過去規劃了許久的事情也到了積極啟動的時刻，並且在雨水這個時節裡，溝通及情緒的調節是你最大的功課，不僅能省去不必要的麻煩及誤會，也能避免事業上的小人有機可乘。在這段期間裡，會有事業項目或客戶帶提案來訪，但因容易發生對方較不容易理解你的表述的狀況，要耐心述說、講解，盡力避免因溝通不良造成的誤差及莫名困擾、影響到未來的進展；甚至朋友的到訪，也都是你練習良善溝通的好時機，不僅避免影響到彼此的心情，更穩固了好不容易累積的好交情。

在財運上，要謹慎小心被詐騙的狀況發生；雖較無投機財，但好好把握工作上的正財也是一個安穩生活的好方式。

在感情方面，具親和力且人緣運很不錯的你，會受到不少的歡迎跟欣賞，雖然也會有對象主動來追求，但可能不是合適的對象；有另一半的水瓶，則會很幸福的受到另一半的關心與照顧。

在健康上，這段期間要多留意自己與他人的行車安全，以及肺、心臟、腳底板、耳鼻喉、腎、痛風、頭痛、喉嚨異物感等狀況，並且多運動、強健體魄。


雙魚座（2/18~3/20）
 事業：★★★★☆
財運：★★★☆☆
感情：★★★★☆
健康：★★★☆☆
整體運勢：★★★☆☆

上升或太陽星座落在雙魚的朋友，近期會有許多志同道合的朋友聚集，甚至也能一起賺錢，但切記要慎選事業夥伴與合夥對象。而在雨水這個時節裡，也要多留心與客戶之間的溝通，更多的互相理解與協調，可以讓彼此在事業上達成更高、並且穩固的共識，會有雙贏的局面出現。

在財運上，雖有不少的誤會煩心，雖需花點小錢消消業、或者選擇佈施積德，俗話說「錢能解決的事情都不是大事」也是有它的道理，在能力範圍內提撥一些經費作為交際應酬之用，請朋友吃飯也可以增進彼此之間的情感，財散人聚，和氣生財。

在感情方面，這時節單身的雙魚，可以請閨密或親兄姊介紹、或者參加社團活動，都有機會遇到結婚的心儀對象；已婚的雙魚，只要多說好話、不要言語互相傷害，一起去參加戶外活動或聚會、多寵寵另一半，用寵壞對方的洪荒之力，也會帶來萬事順心如意的好運。

在健康上要多注意心血管疾病，氣喘、呼吸困難的現象、胃脹氣、胃食道逆流、火燒心等狀況，吃東西要細嚼慢嚥，飲酒須適量。

邱彥龍 老師
恆陽派掌門人／國際天星術命理預測師

▼命理風水專家邱彥龍。（圖／命理風水專家邱彥龍提供）

▲▼命理風水專家邱彥龍。（圖／命理風水專家邱彥龍提供）

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